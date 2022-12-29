Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Росстат расширяет корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2023 году, увеличив ее на 8 позиций, до 566 товаров и услуг, и включив в нее, в частности, турпоездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы по России, сидячие вагоны в поездах дальнего следования, офисную бумагу, чемоданы, ряд детских товаров, говорится в сообщении статистического ведомства.

"С 1 января 2023 года набор товаров и услуг для расчета инфляции (индекса потребительских цен) будет составлять 566 позиций (ежемесячное наблюдение). Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на основе анализа динамики цен на 109 товаров и услуг. В 2022 году ежемесячно фиксировались цены и тарифы на 558 товаров и услуг, а еженедельно - на 106 товаров и услуг", - отметили в Росстате.

"В ежемесячный набор товаров и услуг включены: молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности (ранее учитывались цены на две позиции - молоко питьевое цельное стерилизованное от 2,5% до 3,2% жирности и на молоко питьевое цельное пастеризованное от 2,5% до 3,2% жирности, теперь будут фиксироваться цены на три позиции), сухие приправы и специи (вместо черного перца горошка), отдельные виды детских товаров - детский творожок, молоко для детей, детский крем, детская соска (пустышка), бутылочка для кормления, а также детское автомобильное кресло, чемодан, бумага офисная, смарт-часы, гипсокартон. Кроме того, будут наблюдаться цены на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования, поездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы на территории России", - говорится в сообщении.

В категории лекарства и медикаменты включена позиция "ингалипт" и исключен "асептолин".

Также из ежемесячного наблюдения за ценами исключены: перец черный горошек (взамен включены сухие приправы, специи), механические, кварцевые и электронные часы-будильник, бумажные обои (однако Росстат продолжит фиксировать цены на виниловые обои).

Скорректирован список стран, поездки в которые учитываются при мониторинге цен на турпутевки. В частности, из категории "поездки в отдельные страны Средиземноморья" исключены туры на Кипр, в Марокко и в Тунис (в связи с высокой ценой и малым числом предложений), но остаются поездки в Турцию и в Египет. Из категории "поездки в отдельные страны Ближнего Востока" исключены поездки в Израиль и Иорданию (высокая стоимость и ограниченное число предложений), но продолжают учитываться туристические поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Из категории "поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии" исключены поездки в Индию, на Мальдивы и на Шри-Ланку, но остались туры во Вьетнам, в Индонезию, в Малайзию и в Таиланд.

В результате с учетом изменений набор товаров и услуг для ежемесячного наблюдения в 2023 году составит 566 позиций (в 2022 г. - 558 позиций).

Перечень еженедельно наблюдаемых видов товаров и услуг расширен на четыре позиции. Включены такие услуги, как "ремонт телевизоров", "мойка легкового автомобиля", "стрижка модельная в женском зале", "стрижка модельная в мужском зале".

Одновременно из еженедельного наблюдения исключена позиция "конфеты мягкие, глазированные шоколадом" (но она остается в ежемесячном мониторинге цен).

Таким образом, в 2023 году недельный набор будет включать 109 товаров и услуг (против 106 позиций в 2022 году).

Кроме уточнения списка товаров и услуг Росстат актуализировал список организаций торговли и сферы услуг, которые участвуют в наблюдении за ценами и тарифами. "В него включены торговые точки и организации, оказывающие услуги, наиболее посещаемые в течение предыдущего года, со стабильным ассортиментом пользующихся спросом товаров и услуг", - отмечают в Росстате.