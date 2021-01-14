Минсельхоз РФ не зафиксировал сбоев в поставках масла и сахара в сети

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Поставки подсолнечного масла и сахара во все торговые сети идут в соответствии с соглашениями, подписанными между производителями и ритейлерами РФ, сообщает Минсельхоз.

Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. По данным ведомства, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара.

О том, что все обязательства о поставках подсолнечного масла и сахара выполняются в полном объеме, заявили главы соответствующих отраслевых союзов, слова которых приводит пресс-служба Минсельхоза.

"Производители в полном объеме выполняют все обязательства, все цены на подсолнечное масло приведены в соответствие с условиями соглашения. Кроме того, в дополнение к соглашению они приняли на себя обязательства по сохранению в неизменном виде тех (оптовых - ИФ) цен, которые на момент подписания соглашения находились ниже 95 рублей, и в некоторых случаях составляли 80 рублей за литр и ниже", - сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Как подчеркнул Мальцев, о дефиците подсолнечного масла не может быть и речи, поскольку объем его производства в два раза больше внутреннего потребления. "Ни одной жалобы со стороны ассоциации торговых сетей в адрес членов нашего союза не поступало, при этом мы находимся с ними в тесном взаимодействии. На наш взгляд, всевозможные заявления о дефиците являются манипуляцией недобросовестных игроков рынка с целью искусственного создания потребительского ажиотажа", - считает он.

Стабильной остается ситуация и на рынке сахара, заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. "Сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет. Фактически 99% рынка сахара присоединилось к исполнению соглашений о сдерживании цен, мы находимся в постоянном контакте с торговыми сетями и полностью удовлетворяем их спрос увеличенными объемами отгрузок как со складов, так и с сахарных заводов", - уточнил он.

По словам Бодина, отгрузки идут в объемах, которые полностью обеспечивают потребности рынка. "Все поставки как в федеральные, так и в региональные торговые сети осуществляются в рамках условий соглашения", - добавил он.

Как сообщил в четверг "Коммерсантъ", у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам. По словам источника в розничной компании, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, сказал Шадрин.

Участники рынка допускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года между производителями подсолнечного масла, сахара и ритейлерами были подписаны соглашения, в соответствии с которыми оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно.

По данным Минпромторга, к каждому из соглашений уже присоединилось почти по семь тысяч участников рынка.

По данным Росстата, с 1 по 11 января этого года потребительские цены на подсолнечное масло повысились на 0,1%, на сахар-песок они снизились на 0,7%.