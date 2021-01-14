Производители масла и сахара в РФ не планируют повышать цены на них

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Производители подсолнечного масла и сахара, подписавшие соглашения с ритейлерами 16 декабря 2020 года (документы действуют по 31 марта 2021 года), не планируют повышать цены на свою продукцию, следует из комментариев ряда операторов масложирового и сахарного рынков, представленных пресс-службой Минсельхоза.

Как заявил генеральный директор ООО "Чишминский МЭЗ" (Башкирия) Айдар Якупов, предприятие работает в штатном режиме. По его словам, заготовленного сырья достаточно для работы до августа 2021 года, при этом заготовка еще продолжается. В дальнейшем начнутся закупки подсолнечника нового урожая.

В 2019 году предприятие переработало 253,4 тыс. тонн подсолнечника и 9,6 тыс. тонн рапса, в 2020 году объем переработки вырос до 279 тыс. и 14,1 тыс. тонн соответственно.

"В настоящий момент рисков и проблем при производстве нет, осуществляются ритмичные поставки разливного масла на перерабатывающие предприятия. Повышение цен не планируется, - заявил Якупов. - Мы строго придерживаемся предельных отпускных цен на масло - отпускная оптовая цена составляет даже меньше 95 рублей за 1 кг".

"С декабря прошлого года по настоящий момент отпускная цена на сахар была установлена на уровне 36 рублей за килограмм и не повышалась. Мы выполнили все обязательства, предусмотренные соглашением как по объемам отгрузки, так и по ценовой политике", - заявил директор Сергачского сахарного завода (Нижегородская область) Игорь Согин.

В прошлом году завод произвел более 66 тыс. тонн сахара-песка. "В настоящее время мы практически заканчиваем его поставки в крупные и мелкие торговые сети страны", - сказал он.

Завершило переработку сахарной свеклы и ООО "Буинский сахар" (Татарстан), сообщил его директор Валерий Погребной. "Выработано 126 тыс. тонн сахарного песка. Завод поставляет сахар во все торговые сети - как крупные, так и мелкие. В соответствии с декабрьским соглашением повышение цен на сахар не планируется", - заявил он.

Минсельхоз не заметил сбоев в поставках

Как заявил ранее Минсельхоз, поставки подсолнечного масла и сахара во все торговые сети идут в соответствии с соглашениями, подписанными между производителями и ритейлерами. "Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме, планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети на условиях, указанных в соответствующих соглашениях", - говорилось в сообщении Минсельхоза.

Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. По данным ведомства, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара.

Ритейл сообщил о сложностях с закупками сахара и масла

Между тем, как сообщил в четверг "Коммерсантъ", у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам. По словам источника в розничной компании, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, сказал Шадрин.

Участники рынка допускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года между производителями подсолнечного масла, сахара и ритейлерами были подписаны соглашения, в соответствии с которыми оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно.

По данным Минпромторга, к каждому из соглашений уже присоединилось почти по 7 тыс. участников рынка.

По информации Росстата, с 1 по 11 января этого года потребительские цены на подсолнечное масло повысились на 0,1%, на сахар-песок - снизились на 0,7%.