Японский индекс Nikkei 225 обновил тридцатилетний максимум

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - По итогам торгов четверга японский биржевой индекс Nikkei 225 увеличился на 0,85%. Подъем индекса продолжается уже пятую сессию подряд, в результате индикатор в очередной раз обновил максимум за последние 30 лет.

В число лидеров роста котировок вошли акции Nikon (+7,2%), Bridgestone (+5,1%) и Yamaha (+3,6%).

Кроме того, выросла рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+2,9%), автопроизводителя Toyota Motor (+0,2%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,7%).

Банк Японии готов предпринять дополнительные шаги для стимулирования экономического роста, если пандемия COVID-19 будет угрожать его восстановлению, заявил глава ЦБ Харухико Курода в четверг. Он отметил, что ситуация в экономике страны улучшается, несмотря на объявленное накануне чрезвычайное положение.

"Банк Японии в настоящее время тщательно изучает влияние пандемии и будет готов без колебаний предпринять дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики в случае необходимости", - сказал Курода.

Китайский индекс Shanghai Composite за день уменьшился на 0,9%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%.

Китай по итогам 2020 года увеличил экспорт на 3,6% - до рекордных $2,49 трлн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления. При этом импорт сократился на 1,1% и составил $2,05 трлн.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги нефтепроизводителя CNOOC (+6,2%), а также одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,7%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на 5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 5,6% на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от плана включить эти компании в "черный список", то есть запретить в них инвестировать.

Бумаги производителей полупроводников AAC Technologies Holdings и Sunny Optical Technology Group подорожали на 1%, телекоммуникационных China Mobile и China Unicom - на 2,6%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings - на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,05%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics не изменилась, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 3,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,5%.

При этом капитализация бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,4% и на 0,9%.