В Японии нашли штамм COVID-19, отличный от обнаруженного в Британии и ЮАР

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР, сообщает телеканал NHK.

По данным японского Минздрава, все заболевшие побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии. Они прибыли в Токио 2 января, и в аэропорту у них взяли тест на коронавирус.

В Национальном институте инфекционных заболеваний проверили взятые у них пробы и сообщили, что это новый штамм коронавируса.

Накануне в Японии зафиксировали более 6 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся за время пандемии достигло почти 290 тысяч. Около 4 тысяч человек скончались от последствий коронавируса с начала пандемии.