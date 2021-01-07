В Токио введен режим ЧП из-за коронавируса

Нарушителей ограничений будут не наказывать, но публично стыдить

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел в Токио и пригородах режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Kyodo News, за минувшие сутки в столице выявили 2447 новых случаев COVID-19, это более чем на 800 превысило предыдущий антирекорд показателя.

Режим ЧП продлится с 8 января по 7 февраля.

Жителей Токио в это время будут просить по возможности оставаться дома и заказывать товары в интернете. Рестораны и бары смогут работать только до 20 часов, а продавать спиртное им разрешили до 19 часов. Также будут сокращены часы работы магазинов, развлекательных и спортивных учреждений. Компаниям рекомендуют переводить сотрудников на удаленку или ввести на предприятиях посменный график, чтобы сократить число людей, одновременно находящихся в помещениях. Массовые мероприятия численностью более 5000 человек будут запрещены, а в помещениях их можно проводить с наполняемостью площадки не более чем на 50%.

Школы продолжат работать, в отличие от весеннего локдауна. Экзамены в университетах пока не отменены.

Наказаний за нарушение ограничений не предусмотрено, нарушителей будут только публично стыдить, сообщает Kyodo. Общепиту за выполнение всех требований правительство обещало компенсации от 40 000 иен ($390) до 60 000 иен в сутки.

Отменить ограничения будет возможно, когда в Токио ежесуточный прирост заболеваемости упадет до 500.

По всей Японии за минувшие сутки вывили 6004 заболевших, это рекордный показатель с начала пандемии. Kyodo считает, что в стране идет уже третья волна эпидемии COVID-19.