Рынок акций РФ в четверг вырос в ожидании стимулов в США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях объявления в США новых мер поддержки экономики, сдерживала "быков" просевшая нефть (Brent опустилась к $55,5 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 3500 пунктов после утреннего отката ниже 3440 пунктов, при этом лидерами роста выступили ГДР TCS Group и бумаги металлургов во главе с отскочившим ММК после провала на отсечке дивидендов днем ранее.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3490,85 пункта (+0,6%, максимум дня - 3507,71 пункта), индекс РТС - 1500,58 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,8%.

Доллар просел до 73,29 рубля (-0,46 рубля), золото - до $1845,2 за унцию (-0,5%).

Подорожали акции "ММК" (+5,8%), ГДР TCS Group (+5,6%), бумаги "Северстали" (+4,6%), "НЛМК" (+4,5%), "Роснефти" (+3,3%), "Газпром нефти" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), АФК "Система" (+1,2%), "РусГидро" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), банка ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,4%), Polymetal (-2%), "Яндекса" (-1,8%), "Московской биржи" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Магнита" (-0,7%), "Россетей" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, утром российский рынок акций снижался, но затем ему ожидаемо оказали поддержку возобновившие рост акции циклических компаний. Недавний рост акций производителей угля привел к повышению бумаг горно-металлургического сектора и производителей стали. Тем не менее, на рынках сохраняется осторожный настрой в связи с политической напряженностью в США и пандемией COVID-19.

Избранный, но еще не вступивший в свои полномочия президент США Джозеф Байден в четверг должен объявить детали пакета бюджетных стимулов, предположительно объемом примерно $2 трлн. Как ожидается, он намерен разделить новый пакет стимулов на два транша: средства первого, вероятно, будут направлены на прямую поддержку населения, бизнеса, экономики, а также на программы вакцинации, тогда как второй транш пойдет на инфраструктурные расходы и будет профинансирован за счет некоторого повышения налогов. Байден рассчитывает получить поддержку обеих партий в отношении этих законопроектов, что должно и далее поддержать настроение на рынках, считает Волш.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что утренний "пролив" рынка был выкуплен благодаря позитивной динамике акций в Европе. Лидерами роста из состава индекса МосБиржи выступили бумаги ММК, которые отыграли большую часть дивидендного "гэпа". Слабость акций золотодобывающих компаний отражала негативную динамику котировок золота.

Рубль начинал день негативно, но затем перешел в наступление. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил в кулуарах Гайдаровского форума, что целесообразность дальнейшего снижения ставки Банка России сейчас менее очевидна, чем летом. В рамках того же форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в правительстве ждут возвращения инфляции к 4% к концу года. По сути, данные заявления говорят о том, что какая-либо целесообразность снижения ставки может появиться лишь в IV квартале. В Росстате говорят о том, что по итогам января рост цен может составить 0,7%, а годовая инфляция достигнет 5,3%. При таком сценарии ставки по рублю фактически станут отрицательными, что также наблюдается в Европе и Северной Америке.

Европа подросла во главе с сектором автомобилестроения. Поводом для оптимизма европейские инвесторы считают более сильные данные КНР по внешней торговле (экспорт вырос на 18,1% в декабре, а импорт на 6,5%). Также дополнительную поддержку оказали новости о предварительном успехе вакцины от Johnson & Johnson, которая требует лишь одной инъекции. ВВП Германии сократился в 2020 году на 5,0% при ожиданиях падения на 5,1%.

Нефть пока не испытывает оптимизма по поводу вакцинации. На текущий момент в Европе лишь продлевают карантинные меры, включая Италию, Германию и Нидерланды. В Китае число новых случаев COVID-19 достигло максимума за 10 месяцев, что может привести к ограничительным мерам более широкого характера во время новогодних праздников по лунному календарю.

Главным событием дня станет выступление избранного президента Джо Байдена по поводу расширения стимулирующих мер. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США сохраняется на уровне 1,11%, так как рынок не уверен в решимости ФРС контролировать кривую доходностей. Впрочем, вечером также выступит председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Таким образом, у рынков появится довольно много поводов для повышения волатильности. Российский рынок пока не смог закрепиться выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но и попытка выйти на более сильную коррекцию не удалась, так как этому мешают ожидания новых стимулов. В случае мягкой риторики председателя ФРС и подтверждения планов по стимулам от избранного президента США инвесторы могут вновь получить слабеющий доллар и рост аппетита к риску, считает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, импичмент президенту США Трампу был объявлен, но раньше 19 января Конгресс его не рассмотрит, поэтому этот фактор даже не стоит брать во внимание.

Рынки продолжают жить ожиданием вакцинирования; выбор из вновь появляющихся вакцин становится все больше, а значит, и риск получить побочные эффекты также возрастает.

Инвесторы в Азии с оптимизмом восприняли статистику из Китая, где, согласно официальным данным, экспорт в декабре вырос на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Импорт КНР увеличился в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали рост на 5%. Рынок поддержали позитивные данные по торговле Китая, но там уже второй день подряд отмечаются коррекционные распродажи после достижения максимумов с 2015 года ранее в январе. Избранный президент Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу, сказав, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, а значит, рынки могут ждать пакет экономической помощи в масштабе нескольких триллионов долларов.

Что касается корпоративных новостей, то в четверг стало известно, что трубоукладочное судно "Фортуна" вышло из германского порта Висмар, где оно было пришвартовано с конца декабря, и с 15 января может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ. Эта новость позитивна для бумаг "Газпрома", поскольку компания все же решила достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%), отмечает Абелев.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также отмечают, что сообщения о планах будущего президента США предложить пакет бюджетной помощи на $2 трлн позитивно сказались на рисковых активах, хотя перспективы согласования такого пакета остаются под вопросом, учитывая минимальный перевес демократов в обновленном составе Сената. Ожидания стимулов сказываются и на инфляционных ожиданиях, но представители ФРС продолжают в своих заявлениях убеждать рынок в сохранении сверхмягкой ДКП и покупки активов на рынке.

Доллар продолжает слабеть на глобальном рынке, рубль укрепляется на общем позитиве и показывает один из лучших результатов среди других валют EM. Локальную поддержку национальной валюте оказывает начало налогового периода (в пятницу уплачиваются страховые взносы). В первом квартале у рубля хорошие перспективы для укрепления на сезонном увеличении притока валюты от внешнеторговых операций. Но в ближайшее время укрепление будет сдерживаться переходом Минфина к покупкам валюты, так как рост цен на нефть уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+, полагают эксперты банка.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,4-0,7%) и США (индекс S&P 500 вырос на 0,3%, в район 3820 пунктов).

Большинство членов Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Трамп за время своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат, в котором сторонников импичмента меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо, скорее всего, затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента. Так, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл уже заявил, что не созовет экстренного заседания верхней палаты для рассмотрения этого вопроса, в то время как очередное плановое заседание Сената намечено на 19 января. Инаугурация избранного президента США Байдена состоится 20 января.

Американские СМИ также отмечают, что, несмотря на ускоренный формат рассмотрения этого вопроса, сенаторы вряд ли успеют его завершить до момента вступления в должность избранного президента США Байдена 20 января.

Однако Сенат может воспользоваться судебным заседанием по импичменту с тем, чтобы провести голосование, которое позволит лишить Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

Тем временем, в четверг вышли негативные данные Минтруда США: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 965 тыс. при прогнозах роста до 788,5-795 тыс. Слабая статистика подогревает ожидания расширения стимулирующих мер в США.

Нефть

Нефть в четверг снижается на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $1,1 ниже уровня суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,44 за баррель (-1,1% и -0,9% в среду), февральская цена WTI - $52,58 за баррель (-0,6% и -0,6% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 3 млн баррелей), при этом запасы бензина выросли на 4,39 млн баррелей (ожидался рост на 2,5 млн), а резервы дистиллятов увеличились на 4,79 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн).

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Варьеганнефтегаза" (+40% и +40% "префы"), ПАО "Южуралникель" (+15,1%), ПАО "Куйбышевазот" (+8,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (+7,2%), "Ленэнерго" (+7,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+6,1% и +8% "префы").

Лидерами отката выступили недавно обновлявшие максимумы "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-14,3%), также просели бумаги "Русснефти" (-7,8%), ПАО "ГАЗ" (-5,1% и -4% "префы"), "Мечела" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,54 млрд рублей (из них 20,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,91 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 11,57 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").