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Вердикт по импичменту Трампу не вынесут до окончания его президентства

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что Сенат США не вынесет вердикт по импичменту президенту Дональду Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

"Даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и шел быстро, окончательный вердикт не мог бы быть достигнут до того, как президент Трамп покинет свой офис. Это не мое решение, это факт", - говорится в заявлении Макконнелла.

По его мнению, в таких обстоятельствах для страны было бы лучше, чтобы Конгресс и исполнительная власть "сфокусировавшись на обеспечении безопасности инаугурации и должной передаче власти приходящей администрации" Джо Байдена.

Ранее большинство Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса. "За" импичмент проголосовали 232 конгрессмена, "против" - 197. Среди проголосовавших "за" было десять республиканцев.

После передачи резолюции в сенат там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента - меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо скорее всего затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Штурм Капитолия

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США Митч Макконнелл Дональд Трамп

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