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Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявили дважды

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Большинство члены Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу. Теперь этот вопрос переходит на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

"За" импичмент проголосовали 232 конгрессмена, "против" - 197. Среди проголосовавших "за" - десять республиканцев.

В резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за произошедших на прошлой неделе беспорядков в Капитолии.

После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс. Однако Сенат США, в котором сторонников импичмента меньше, чем в Палате представителей, скорее всего, либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента. Так, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл уже заявил, что не созовет экстренного заседания верхней палаты для рассмотрения этого вопроса. Очередное плановое заседание сената намечено на 19 января, а инаугурация избранного президента Джо Байдена - на 20 января.

Американские СМИ также отмечают, что, несмотря на ускоренный формат рассмотрения этого вопроса, сенаторы вряд ли успеют его завершить до момента вступления Байдена в должность.

Сенат может воспользоваться судебным заседанием по импичменту, чтобы провести голосование, которое позволит лишить Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Трамп в этот же день проводил митинг для своих сторонников в Вашингтоне, во время которого призвал собравшихся прийти к зданию Конгресса США и высказать законодателям недовольство "украденными выборами".

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Штурм Капитолия

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США Дональд Трамп Палата представителей Конгресс

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