Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта этого года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро за тонну, ячменя - 10 евро за тонну.

"Итак, мы (подкомиссия - ИФ) поддерживаем решение по пшенице и меслинам с 1 марта - до 50 евро экспортная пошлина внутри квоты и соответственно по кукурузе - 25 евро и по ячменю - 10 евро с 15 марта. Тогда такое решение принимается. Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект, потому что тема срочная и важно, чтобы рынок как можно раньше фиксировал эти решения и учел в контрактах", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комиссии.

По его словам, это решение, в первую очередь, направлено на защиту интересов внутреннего рынка, обеспечение внутренних потребностей, предотвращение риска новых скачков цен. "Мы все прекрасно понимаем, что зерновые - это основа кормовой базы, то есть это еще и цены в животноводстве с определенным лагом", - сказал он.

При этом Решетников подчеркнул, что производство и продажи на внутренний рынок зерновых при существующих уровнях цен является рентабельными. "Важно также понимать, что повышение ставок таможенных пошлин не носит фискального характера - позиция, которая существует в правительстве и поддержана - полученные средства будут возвращены в сельское хозяйство через господдержку", - сказал он.

Глава Минэкономразвития сообщил, что на заседании также был в целом согласован "основной дизайн постоянно действующего механизма (экспортной пошлины - ИФ), и нам нужно в ближайшее время представить его на обсуждение сельхозпроизводителям с тем, чтобы было четкое понимание, что будет после 1 июля".

"Крайне важно сейчас сформировать понимание рынка, что 1 июля обнуления экспортных пошлин не будет, что смысла держать зерно, ждать 1 июля в надежде на то, что потом внутренний рынок будет открыт все ветрам, нельзя, поэтому и дальше будем защищать наш внутренний рынок, нашего потребителя, - сказал он. - Но очень важно, чтобы производители понимали, какая будет экономическая модель, чтобы, исходя из этого планировать, инвестиции". "Эта модель точно будет обеспечивать нормальное развитие производства внутри страны", - подчеркнул он.

Министр попросил коллег "в течение нескольких рабочих дней свериться, чтобы на следующей неделе, может, выйти на обсуждение с бизнесом этой модели, чтобы она в обязательном порядке и защищала внутренний рынок, и в тоже время сохраняла достаточно стимулов для развития внутреннего производства".

Как заявил на заседании замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, необходимо более оперативно реагировать на ценовые изменения на мировом рынке. "Мы видим, что фьючерсы резко растут на всех биржах, что на европейских, что на Чикагской", - сказал он.

По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, ведомство поддерживает предложение рабочей группы, которое было вынесено на заседание подкомиссии. "Мы согласовали с рынком, посмотрели на контракты, которые есть, рынок не сильно пострадал от введения таких мер повышенных, - сказала она. - Мы поддерживаем повышение пошлины на пшеницу с 1 марта, пошлины на кукурузу и ячмень - с 15 марта, потому что были уже контракты заключены".

При этом Лут сообщила, что вместе с Минэкономразвития Минсельхоз будет устанавливать порядок плавающей экспортной пошлины, "чтобы это был постоянный механизм, чтобы условия игры для рынка были понятны, чтобы рынок, экспортеры и растениеводы понимали, что пошлина будет постоянным механизмом и рассчитывали на нее в перспективе продажи по той или иной цене".

На заседании подкомиссии ФАС России поддержала позицию Минсельхоза о применении мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов семян.

"В настоящее время важно найти более тонкий и настроенный на складывающуюся ситуацию механизм надежного тарифного регулирования зерновых культур. Повышение внутриквотных ставок - своевременное и перспективное решение. Его несомненный плюс заключается в обеспечении баланса интересов между экспортом и внутренним потреблением. Кроме того, смежные отрасли российской экономики, прежде всего скотоводство и, в частности, производство мяса крупного рогатого скота, будут в достаточной мере обеспечены кормовой базой, и не в ущерб экспорту", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.

Принятое решение поддерживает и ФТС, сообщила замглавы службы Елена Ягодкина.

Как сообщалось, квота на экспорт зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, рожь) будет действовать с 15 февраля по 30 июня этого года. Ее объем оставит 17.5 млн тонн.