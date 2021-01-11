Источник узнал о возможном росте экспортной пошлины на российскую пшеницу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну, которая вводится с 15 февраля этого года, может быть повышена, сообщили "Интерфаксу" источники на зерновом рынке.

"Обсуждается новый размер пошлины - 50 евро за тонну из-за того, что цены на внутреннем рынке, как ожидалось, не снизились", - заявил один из них.

Другой источник сказал, что планы по повышению пошлины есть, но размер пока конкретно не обсуждается.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, экспортная пошлина вводится для стабилизации внутренних цен на зерно.

"Однако уже сейчас можно говорить, что запланированные 25 евро практически полностью абсорбированы внешними рынками, поэтому правительству не остается ничего иного, как рассмотреть вопрос повышения пошлины до размера, который сможет оказать существенное влияние на внутренний рынок, - сказал он. - Сколько это будет - пока рано говорить. Очень надеюсь, что нас пригласят к обсуждению новых параметров".

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), мировой рынок уже к концу декабря через форвардные мартовские контракты "отыграл" порядка $18 из примерно $30 вывозной пошлины на пшеницу.

"В нынешней ситуации решение о повышении пошлины вполне может быть принято", - считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Внешние рынки отреагировали на введение квоты на экспорт зерна и пошлины на пшеницу ростом цен, он составил порядка 13%. Это достаточно много, - сказал он. - Внутренние цены после некоторого снижения на фоне информации о квоте и пошлине с нового года начали восстанавливаться вслед за мировыми ценами".

По его словам, текущая цена российской пшеницы достигла $275 за тонну (FOB). "Экспортеры декларируют порядка 15-16,5 тыс. рублей за тонну при закупках в портах, правда, аукцион ОЗК, который проводится на площадке idk.ru, показывает более высокие цены - в районе 17,5-17,8 тыс. рублей за тонну", - сказал он.

Как заявил Корбут, он не уверен в эффективности повышения пошлины. "Ни с экономической точки зрения, потому что это только спровоцирует рост мировых цен, ни с точки зрения долгосрочных интересов развития сельского хозяйства - такие действия создают атмосферу неопределенности у сельхозпроизводителей", - пояснил он.

Россия планирует с 15 февраля по 30 июня этого года ввести квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. В ее рамках на пшеницу будет действовать пошлина в размере 25 евро за тонну, за пределами квоты пошлина составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Предполагается, что квота будет распределяться по историческому принципу.