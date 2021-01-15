Минтруд сообщил о снижении безработицы в РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Количество официально зарегистрированных безработных в РФ в январе снизилось до 2,7 млн человек, в декабре 2020 года их было 3,1 млн человек, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

"По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан", - сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Ранее министерство сообщало, что в декабре 2020 года число граждан, зарегистрированных в службах занятости, составляло более 3,1 млн человек, в октябре их было 3,63 млн, в сентябре - 3,7 млн человек.

В пресс-службе напомнили, что общий уровень безработицы в РФ измеряется Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ).

В середине декабря 2020 года Росстат представил предварительные данные, согласно которым общая численность официальных безработных в России в ноябре снизилась на 78 тыс. человек по сравнению с октябрем и составила 4 млн 616 тыс. человек.