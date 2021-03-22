Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продолжит принимать комплексные меры для стабилизации ситуации на рынке труда после пандемии коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы и дальше будем принимать комплексные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к концу года восстановить занятость до уровня, который был перед пандемией.

"Для этого мы внедряем новый инструмент стимулирования найма. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные", - сказал Мишустин.

Он отметил, что субсидия составит три минимальных размера оплаты труда на каждого нового сотрудника. По словам премьера, платежи будут поступать к работодателям в несколько этапов: после того, как сотрудник отработает 1 месяц, 3 месяца и полгода.

"Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 млрд рублей уже заложены", - сказал Мишустин.

Он добавил, что в этом году также расширена программа переподготовки граждан в рамках нацпроекта "Демография". "Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тысяч человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии. Организацией их обучения по всей стране будут заниматься агентство Worldskills, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы", - сказал премьер.

По его словам, на эти цели в бюджете на текущий год уже предусмотрено свыше 3 млрд рублей.