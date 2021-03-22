Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:39Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 571+393 775

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продолжит принимать комплексные меры для стабилизации ситуации на рынке труда после пандемии коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы и дальше будем принимать комплексные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к концу года восстановить занятость до уровня, который был перед пандемией.

"Для этого мы внедряем новый инструмент стимулирования найма. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные", - сказал Мишустин.

Он отметил, что субсидия составит три минимальных размера оплаты труда на каждого нового сотрудника. По словам премьера, платежи будут поступать к работодателям в несколько этапов: после того, как сотрудник отработает 1 месяц, 3 месяца и полгода.

"Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 млрд рублей уже заложены", - сказал Мишустин.

Он добавил, что в этом году также расширена программа переподготовки граждан в рамках нацпроекта "Демография". "Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тысяч человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии. Организацией их обучения по всей стране будут заниматься агентство Worldskills, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы", - сказал премьер.

По его словам, на эти цели в бюджете на текущий год уже предусмотрено свыше 3 млрд рублей.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"

"Магнит" зарегистрирует новый бренд для сегмента товаров для ремонта

Лавров счел необходимым для России отходить от использования доллара

Лавров счел необходимым для России отходить от использования доллара

Суд на Украине наложил арест на имущество "Мотор Сич"

Рубль вечером растерял часть прироста к доллару и евро

Рост реального размера зарплат в РФ в январе практически остановился

Рост реального размера зарплат в РФ в январе практически остановился

В России IT-гигантам без филиала могут запретить зарабатывать на рекламе

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Porsche в 2020 г. получила рекордную выручку вопреки пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');