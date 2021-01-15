Биржевые цены на бензин приостановили рост к концу недели

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), начавшие расти еще в декабре, в начале перв ой рабочей недели 2021 года рванули вверх. Однако, как свидетельствуют данные биржи, к пятнице они приостановили рост.

При этом объемы биржевых продаж на текущей неделе снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: если в январе 2020 года средний объем продаж нефтепродуктов составлял 32,3 тыс. тонн, то на первой неделе января 2021 года он составил 26,4 тыс. тонн. Напомним, что в декабре 2020 года реализация на СПбМТСБ была фактически на уровне июля - пикового месяца продаж.

Производство бензинов в январе наступившего года тоже снизилось. Согласно данным ЦДУ ТЭК, производство бензина за две недели января 2021 года сократилось на 4,9% (по сравнению с последними днями декабря), а поставки на внутренний рынок - на 12,8%, отмечает отраслевой аналитик Виктор Костюков. По его мнению, подобные показатели "характерны лишь для апреля-мая, когда НПЗ сокращают переработку из-за плановых ремонтов технологических установок".

"Специфика момента заключается в том, что производители с первого дня наступившего года обременяются новыми, повышенными акцизно-налоговыми ставками, что повышает себестоимость произведенной продукции. И этот год не исключение. С первого января ставка НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых - ИФ) повышена на 20%, акцизы на автобензин и дизель - на 4%, а верхняя граница индикативной цены в формуле демпфера - на 5%. Все эти показатели в той или иной мере формируют новый, более высокий уровень оптовых цен моторного топлива. Для того, чтобы вывести рынок на это уровень ничего не придумано нового, как подсушить продажи", - считает Костюков.

Между тем, январское поведение биржевых цен повторяет сценарий прошлых лет, отмечает Костюков.

Ранее руководство СПбМТСБ также подчеркивало, что спокойно оценивает скачок биржевых цен на бензины. Управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков пояснял, что если посмотреть предыдущую историю торгов нефтепродуктами, то "ситуация для этого периода времени нормальная". "Ситуация стабилизируется уже сейчас, цены на бензины выравниваются. В ближайшую неделю, надеемся, спрос отрегулирует цены под реалии. Надеемся, что компании будут продавать дополнительные объемы. Так что в целом ничего сверхъестественного на рынке не происходит", - резюмировал Строков.

В Минэнерго в четверг вечером отметили, что в настоящий момент на рынке продолжается восстановление спроса на автомобильный бензин, что в рамках обычной рыночной ситуации влияет на динамику цен на бензин в оптовом сегменте. "Это можно охарактеризовать как сезонный рост спроса, ежегодно наблюдаемый из-за перехода в новый год и связанный с началом закупок топлива после новогодних праздников", - поясняло ведомство.

ФАС также подчеркивало, что после выхода из "длинных выходных" в начале торговых сессий в январе возникает естественный повышенный спрос на нефтепродукты. "Ситуация повышенного спроса в эти периоды является объективной и прогнозируемой. Вместе с тем, произошло незначительное падение предложения, что так же оказало влияние на ситуацию на рынке в части временного повышения оптовых цен на нефтепродукты", - отмечала служба.