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Цены на бензин в России в 2020 году выросли на 2,5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли по сравнению с 2019 годом на 2,53%, следует из статистики Росстата.

По итогам 2019 года рост цен на бензины составлял 1,89%.

При этом инфляция в 2020 году в РФ составила 4,9%. Как известно, власти страны видят принципиальной задачу, чтобы цены на бензины росли не выше инфляции.

Ключевым элементом в этом процессе является система обратного акциза с демпфером, которая приводит к тому, что цены на АЗС в России не растут выше инфляции, но и не снижаются при падении мировых цен на нефть. В 2020 году падение цен на нефть привело к тому, что нефтяные компании платили в бюджет по демпферу, а не получали средства из него, как это было в 2019 году. При этом Минфин заявлял, что пересматривать демпфер не планируется, и ведомство очень рассчитывает на выплаты со стороны нефтяных компаний в текущей кризисной ситуации.

Демпфер поможет и в 2021 году удержать рост цен на бензин в рознице в пределах общей инфляции, уверены представители властей. Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным: "И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции".

Между тем, топливный рынок в 2021 году столкнется с существенными таможенно-тарифными и налоговыми изменениями. Так, с 1 января увеличились параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для бензина и дизельного топлива, а ставки акцизов на нефтепродукты выросли на 4%. Кроме того, с 1 января нефтеперерабатывающие предприятия в рамках завершения налогового маневра ждет увеличение возвратного акциза на нефть благодаря изменению корректирующего коэффициента в формуле его расчета.

Россия

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