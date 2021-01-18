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ДОМ.РФ зафиксировал рекордный объем выданной в 2020 году ипотеки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Выдача ипотеки составила в 2020 году рекордные 4,3 трлн руб, подсчитали в ДОМ.РФ.

"В 2020 году выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей - абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России", - говорится в отчете "Рынки жилья и ипотеки: предварительные итоги 2020 года", подготовленном в Аналитическом центре ДОМ.РФ.

"К заметному росту ипотеки в 2020 году привело сразу несколько важных факторов. Во-первых, это снижение ставок по рыночным кредитам. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная - программа ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года. В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%" - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В ДОМ.РФ также отмечают, что по сравнению с 2019 г. ипотечное кредитование выросло на 35% в количественном выражении и на 50% - в денежном.

Программа льготной ипотеки

Напомним, что программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Интересно, что факторы, которые поддержали ипотечный рынок, повысили спрос на жилье, что также позволило застройщикам вывести на рынок новое предложение даже в условиях "ковидных" ограничений. По данным информационной системы наш.дом.рф, во втором полугодии 2020 г. запуск новых проектов многоквартирного строительства увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее в ВТБ сообщали, что российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Только клиенты банка оформили в прошлом году 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в 2020 году стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Новосибирская и Свердловская области.

ДОМ РФ Виталий Мутко

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