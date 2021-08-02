В ДОМ.РФ спрогнозировали повышение средней ставки по ипотеке до 8,5-9%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Средняя ставка по ипотеке в России к концу текущего года может составить 8,5-9%, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы прогнозируем к концу года среднюю ставку по рыночной ипотеке на новостройки где-то в районе 8,5-9%, в сегменте рефинансирования - 8,3-8,4%", - сказал Мутко журналистам в понедельник.

Он отметил, что в настоящее время средняя ставка по ипотеке составляет 8,2%.

По словам гендиректора ДОМ.РФ, средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке жилья к концу 2021 года может составить 9-9,2% годовых.

Как сообщил ранее ЦБ РФ, в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам обновила абсолютный минимум, снизившись до 7,07% с 7,3% в апреле и мае. Прежний минимум ставки был зафиксирован в августе 2020 года и составлял 7,16%.