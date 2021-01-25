"Лента" начала тестировать "жесткие" дискаунтеры вслед за "Магнитом" и Х5

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Лента" вслед за "Магнитом" и X5 Retail Group открыла первые "жесткие" дискаунтеры в рамках пилотного проекта.

"Мы открыли пару магазинов. Какие-то вещи хуже, какие-то лучше наших ожиданий, мы продолжаем тестировать. Я думаю, у нас будут результаты к середине года, и мы сможем поделиться с вами данными о результатах, которых мы добились. Пока все хорошо, но ничего экстраординарного", - сказал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин в ходе телефонной конференции в понедельник.

"Мы смотрим на то, как развивается рынок, спрос со стороны наших покупателей, и мы хотим быть готовы, хотим иметь готовую модель <...> однако пока рано оценивать, стоит ли нам на нее переключаться", - отметил он. В то же время уровень доходов населения различается в разных регионах РФ, и, "возможно, для определенных регионов модель "жесткого" дискаунтера актуальна уже сейчас", - сказал Сорокин.

"Лента" – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец декабря сеть компании объединяла 393 магазина, в том числе 254 гипермаркета и 139 супермаркетов. Выручка ритейлера по итогам 2020 года выросла на 6,7%, до 445,5 млрд рублей (в том числе выручка гипермаркетов – на 7,1%, до 399,3 млрд рублей).

В прошлом году формат "жестких" дискаунтеров начали тестировать крупнейшие российские ритейлеры – "Магнит" и Х5. "Магнит" открыл первые три магазина (под вывеской "Моя цена") в июле. Концепция дискаунтера "Магнита" предполагает площадь магазина до 300 кв. м, ассортимент около 1,8 тыс. SKU, состоящий преимущественно из товаров первого ценового сегмента, а также собственных торговых марок и продукции в экономичной упаковке. В 2021 году "Магнит" планирует расширить сеть дискаунтеров до 100 магазинов.

Х5 открыла два первых дискаунтера "Чижик" в октябре. Площадь и ассортимент дискаунтеров будет меньше, чем у магазинов "у дома" "Пятерочка", основного формата Х5 (200-250 кв.м против 392 кв.м в среднем у "Пятерочки" и 800 SKU против 4,5 тыс. SKU). Цены в дискаунтерах также будут ниже, чем в "Пятерочках". Целевая модель формата дискаунтеров предусматривает долю собственных торговых марок на уровне 60%. В 2021 году Х5 планирует открыть около 50 дискаунтеров.