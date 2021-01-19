"Магнит" запустил формат киосков в рамках пилотного проекта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил новый формат киосков в рамках пилотного проекта.

"Формат киоска – это импульсивный шоппинг, это абсолютно новый пилот с нашей стороны, только-только запущенный, который предполагает ограниченный ассортимент", - сказал директор по связям с инвесторами "Магнита" Альберт Аветиков в ходе онлайн-трансляции "ВТБ Капитал Инвестиции".

По его словам, на сегодня "Магнит" покрывает "существенный спектр потребительских миссий": у ритейлера есть магазины "у дома", которые рассчитаны на небольшие покупки и расположены в непосредственной близости от потребителя (это основной формат "Магнита", на который приходится до 80% его выручки), большие магазины – супермаркеты и суперсторы – для недельных закупок. Кроме того, "Магнит" пилотирует формат "жестких" дискаунтеров "Моя цена", которые предназначены для небольших покупок базового, усеченного ассортимента. Также у "Магнита" есть пилотный формат "Сити", разработанный для крупных городов с населением от 1 млн человек. Ассортимент этих магазинов также меньше, чем классических магазинов "у дома", а фокус в них сделан на готовую еду, снеки, кофе.

С IV квартала и в 2021 году "Магнит" планировал ускорить темпы открытия новых магазинов после существенного замедления экспансии в 2020 году.

Наращивать количество точек "Магнит" будет в тех регионах, где уже представлен: "Пока планов по Дальневосточному федеральному округу у нас нет, все остальные регионы присутствия "Магнита" на сегодняшний день будут усиливаться в части новых торговых точек", сообщил Аветиков.

При этом в приоритете будут регионы, где сейчас "Магнит" представлен хуже, - Москва, Санкт-Петербург и области. На них будет сделан "более существенный фокус в 2021 году, особенно с учетом того, что эти регионы показали очень хорошие операционные и финансовые результаты в 2020 году", отметил IR-директор "Магнита".

"Магнит" – второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка компании выросла на 14,6%, до 1 трлн 146,55 млрд рублей. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21 154 магазинов.

Прогноз по открытию новых магазинов на 2021 года ритейлер раскроет 4 февраля, вместе с публикацией операционных и финансовых результатов за прошлый год. 18 февраля "Магнит" планирует провести "день инвестора".