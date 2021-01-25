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Производство бензина в РФ в 2020 году снизилось на почти 4%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Производство бензина в России в 2020 году составило 38,4 млн тонн, что на 3,8% ниже 2019 года, сообщил Росстат.

Производство дизельного топлива в 2020 года составило 77,9 млн тонн, снизившись на 0,6%.

Общий объем поставок нефти на переработку в РФ в 2020 году составил 275 млн тонн, что на 5,2% ниже 2019 года.

В декабре 2020 года произведено 3,29 млн т бензина, что на 8,4% меньше, чем в декабре 2019 года, но на 3,4% больше, чем в ноябре 2020 года. Выпуск дизельного топлива в декабре составил 6,78 млн т, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% и сократившись по сравнению с декабрем 2019 года на 1,8%. Рост производства бензина и дизельного топлива в декабре 2020 года связан с завершением плановых ремонтов и увеличением потребительского спроса.

Производство кокса и полукокса из каменного угля в декабре составило 2,36 млн т, что на 2,2% больше, чем в декабре 2019 года и на 4,1% больше, чем в ноябре 2020 года. В целом в 2020 году произведено 27 млн т кокса и полукокса из каменного угля, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Росстат

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