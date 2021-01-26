ВСМПО и Boeing договорились о долгосрочных поставках титановой продукции

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Корпорация "ВСМПО-Ависма" и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВСМПО.

По условиям контракта, "ВСМПО-Ависма" будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки с целью обеспечения потребностей в изготовлении гражданских самолетов различных моделей: 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

В сообщении российской корпорации уточняется, что совместное предприятие "ВСМПО-Ависма" и Boeing - Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции.

"Мы достигли еще одной важной вехи, продолжив наше взаимовыгодное сотрудничество с "ВСМПО-Ависма". ВСМПО уже многие годы остается надежным стратегическим партнером Boeing", - заявил через пресс-службу президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Предполагается, что "ВСМПО-Ависма" будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг по этим контрактам, включая логистику, механическую обработку и своевременную поставку титановой продукции через свою глобальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

"Заключение соглашения отражает нашу приверженность долгосрочным отношениям между "ВСМПО-Ависма" и Boeing. Наша компания уже третье десятилетие тесно сотрудничает с Boeing. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии", - отметил гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Дмитрий Осипов.

В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила годовой план по выпуску товарной титановой продукции с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Производственные показатели по итогам 2020 года компания пока не опубликовала.

"ВСМПО-Ависма" – основной поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе для Boeing. В 2019 году на США приходилось около 40% экспортных поставок "ВСМПО-Ависмы". Ранее сообщалось, что Boeing закупает у компании около 35% необходимого титана, европейский Airbus – до 65%, бразильский Embraer – до 100%. Основной бенефициар корпорации - зампредседателя совета директоров Михаил Шелков, его структуры контролируют 65,27% акций "ВСМПО-Ависма". Блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - у госкорпорации "Ростех".

В декабре Министерство торговли США включило ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в список "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающий ограничения на экспорт технологий. В январе это решение было отменено: в Минторге сослались на результаты проверки, которая установила, что "организация не соответствует критериям конечных военных пользователей".