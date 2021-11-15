"ВСМПО-Ависма" и Boeing договорились о расширении партнерства

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" и американская Boeing договорились о поставках титана и расширении сотрудничества на ближайшие годы. Они подписали соответствующий меморандум на авиасалоне в Дубае, передал корреспондент "Интерфакса".

В соответствии с соглашением "ВСМПО-Ависма" останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing.

В рамках соглашения компании увеличат загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) и объем инвестиций в НИОКР, а также продолжат создавать новые титановые сплавы, разрабатывать и внедрять инновационные технологии.

Кроме того, планируется найти возможности производства на "ВСМПО-Ависме" дополнительных титановых узлов и компонентов для существующих и перспективных моделей гражданских самолетов Boeing.

"Стабильные долгосрочные отношения с компанией Boeing дают нам возможность и дальше расширять инвестпрограмму и развивать производственные мощности, а также продолжить внедрение ESG-принципов ведения бизнеса", - заявил через пресс-службу Boeing в России, Украине и СНГ гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Дмитрий Осипов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также через пресс-службу выразил уверенность, что реализация соглашения приведет к увеличению российского несырьевого неэнергетического экспорта.

"Задача, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - рост к 2030 году поставок российских несырьевых неэнергетических товаров на внешние рынки не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом", - напомнил министр.

Титановые компоненты производства "ВСМПО-Ависмы" используются при строительстве гражданских воздушных судов Boeing-737, -767, -777, -787 и 777X.

"ВСМПО-Ависма" - крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Основной бенефициар корпорации - зампредседателя совета директоров Михаил Шелков, его структуры контролируют 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы". Блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - у госкорпорации "Ростех".