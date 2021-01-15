Минторг США исключил "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка

Оттиск на готовой детали из титана Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минторг США исключил ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающего ограничения на экспорт технологий, следует из материалов ведомства.

Минторг США в декабре внес в этот список несколько российских организаций и ведомств, в том числе титановую компанию.

В сообщении Минторга США отмечается, что "ВСМПО-Ависма" была внесена в список с некорректным названием и не будет в него включена после решения комитета по проверке о том, что "организация не соответствует критериям конечных военных пользователей".

Ранее "Интерфаксу" сообщили в компании, что внесение ее в санкционный список Минторга США не повлияет на производство.

"ВСМПО-Ависма" – основной поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе для американской Boeing. В 2019 году на США приходилось около 40% экспортных поставок "ВСМПО-Ависмы". Boeing закупает у компании около 35% необходимого титана, европейский Airbus – до 65%, бразильский Embraer – до 100%.

Зампредседателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций компании, "Ростеху" принадлежит 25% плюс 1 акция.