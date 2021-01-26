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Дума уточнила налогообложение дивидендов, получаемых физлицами

Дума уточнила налогообложение дивидендов, получаемых физлицами
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые уточняют правоприменительную практику и позволяют при расчете порога для применения повышенного НДФЛ в размере 15% учитывать дивиденды, получаемые физическими лицами при использовании так называемого сквозного подхода в налогообложении.

Поправки были внесены накануне, 25 января, вечером группой депутатов в законопроект N1043391-7 и рекомендованы думским комитетом по бюджету к принятию. В ходе заседания глава комитета Андрей Макаров напомнил, что с 1 января 2021 г. в РФ была введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год.

"Когда мы стали работать, посмотрели первую правоприменительную практику, выяснилось, что в случае уплаты дивидендов - которые у нас сегодня регулируются налогом на прибыль - возникает ситуация, когда выплаченные средства через дивиденды, когда они идут "сквозняком" через компании и так далее, то фактически эти средства, дивиденды, у нас не попадают, по существу освобождаются (от НДФЛ - ИФ), а мы понимаем, что именно эти средства являются самыми большими", - сказал Макаров.

"Абсолютно правильная концепция, мы двумя руками "за"", - согласился замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Налоговый кодекс дополняется нормой, по которой налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, полученных российской организацией, подлежит зачету при определении суммы налога, которую нужно уплатить в отношении доходов налогоплательщика, признаваемого налоговым резидентом РФ от долевого участия в этой российской организации, пропорционально доле такого участия. При этом в законе приводится формула, согласно которой рассчитывается сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету.

Как сообщалось, в ноябре Госдума приняла закон, который запрещает применять нулевую ставку налога на дивиденды, которые выплачиваются иностранной компании, если она отказалась от фактического права на эти дивиденды в пользу своей российской материнской компании, так называемый сквозной подход в налогообложении. Речь идет о структуре с двумя российскими компаниями, между которыми находится иностранная компания. Сейчас налог на дивиденды в данном случае составляет 0%, и такая возможность у компаний сохранится до конца 2023 г. Затем ставка составит 13%.

Ранее эксперты, опрошенные "Интерфаксом", отмечали, что предлагаемые изменения окажут существенное влияние на российские компании, которые создают вместе со своими иностранными партнерами зарубежные совместные предприятия для ведения операционной деятельности в РФ через российские проектные компании.

Госдума Андрей Макаров

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