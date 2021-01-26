В ЦБ заявили, что ставки по депозитам могут вырасти из-за цифрового рубля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Внедрение цифрового рубля в России может поднять ставки по депозитам, в то же время ставки по кредитам не изменятся, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики департамента отмечают, что для банков традиционно одним из важных факторов формирования прибыли являются высоколиквидные деньги, которые находятся в пассивах. Кроме использования средств на балансе непосредственно самого банка, кредитные организации стремятся удержать эти устойчивые пассивы внутри своей же экосистемы. "Если клиента не устраивают низкие ставки по депозитам, он обращается к продуктам того же банка - его брокерской компании, пенсионным фондам, ПИФам и т.д.", - говорится в записке.

В результате вкладчики остаются в банке, но в форме депозитов/счетов и инвестиций аффилированных с банком брокерской компании, ПИФа, НПФ, сохраняется и часть доходов экосистемы от высоколиквидных пассивов (остатков на брокерских счетах и т.д.). "Другая часть ранее дешевых пассивов остается в банковском секторе в виде средств на корпоративных счетах и депозитах компаний - эмитентов ценных бумаг, которые купили бывшие вкладчики, ПИФы, НПФ и т.д. Стоимость этих пассивов выше, так как они, как правило, размещаются на краткосрочных депозитах с процентной ставкой несколько ниже ставок денежного рынка", - отмечают аналитики.

Авторы записки указывают, что введение цифрового рубля сократит эти безрисковые доходы банков в той части, которая перетекает в цифровой рубль. "Так как все электронные кошельки цифрового рубля находятся на балансе Банка России, остатки в кошельках не могут быть использованы в качестве пассивов для получения процентного дохода банками", - поясняет департамент исследований и прогнозирования ЦБ.

Чтобы избежать перетока пассивов из экосистемы банка в цифровой рубль, кредитные организации будут вынуждены поднимать ставки по вкладам и счетам. "В результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев текущих/расчетных счетов и депозитов", - говорится в записке.

При этом, по оценке аналитиков ЦБ, может возрасти стоимость банковских услуг, так как банки переложат часть потерянных доходов на комиссии, в том числе, возможно, за обслуживание банковских счетов.

В то же время департамент исследований и прогнозирования Банка России не ждет роста ставок по кредитам. "Процесс формирования стоимости кредитов не изменится. В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже", - говорится в документе. Его авторы указывают, что, выдавая кредиты, банки ориентируются на трансфертную кривую (т.е. рыночную стоимость фондирования), а не на стоимость дешевых пассивов, которая близка к нулю.

"Принимая решение о том, какую ставку установить по кредиту (при заданной риск-премии), банк сравнивает процент, который получит по этому кредиту, с альтернативным доходом, который может получить вместо выдачи кредита", - говорится в записке. В частности, таким ориентиром могут быть ставки по ОФЗ.

Также в записке рассматривается возможность принятия банками больших рисков при кредитовании. Департамент ЦБ отмечает, что более высокие кредитные риски дадут более высокий доход, но ценой нагрузки на капитал, поэтому выгода сомнительна. Также аналитики напоминают, что принятие рисков как отдельными банками, так и на макроуровне можно регулировать.