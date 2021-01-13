Банки отметили негативные последствия внедрения цифрового рубля

Острой необходимости в быстром запуске этого проекта банкиры не видят

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские банки оценили возможные риски негативных последствий от внедрения цифрового рубля на их деятельность как высокие, острой необходимости в быстром запуске этого проекта не увидели, следует из сообщения Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") на основе ответов на вопросы кредитных организаций.

Ассоциация провела опрос среди своих участников на тему доклада Банка России о цифровом рубле. В опросе приняли участие 17 кредитных организаций, на долю этих банков приходится 57,4% совокупных активов сектора.

Банки отметили, что проект внедрения цифрового рубля потребует изменения широкого спектра нормативно-правовых документов, существенных материальных затрат на создание новой цифровой платформы и совершенствование системы информационной безопасности. "Учитывая фактор высоких рисков негативных последствий, была высказана точка зрения, что в настоящее время нет острой необходимости запуска масштабного инновационного проекта, который не имеет аналога, подтвержденного мировой практикой", - говорится в резюме ответов банков на вопросы.

Кредитные организации также обратили внимание на риск массового оттока средств со счетов и угрозу потери ими ликвидности. Банки указали и на необходимость предусмотреть сохранность или возможность восстановления утраченных цифровых денежных средств вследствие возможной потери, блокировки и кражи мобильного устройства. Участники опроса также считают важным просчитать сценарии влияния эмиссии цифрового рубля на макроэкономику.

Сама ассоциация считает целесообразным продолжить обсуждение и более глубоко рассмотреть вопросы трансформации устоявшихся институтов и механизмов финансового рынка с учетом применения конкретных моделей реализации цифрового рубля.

Доклад ЦБ о цифровом рубле

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. "Цифровой рубль - это все тот же российский рубль, который будет выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег", - отмечал ЦБ. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.