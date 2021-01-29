Утильсбор на автомобили будет повышен на 25% в I квартале 2021 года

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор на легковые автомобили будет проиндексирован на 25% в соответствии с подготовленными предложениями Минпромторга в первом квартале текущего года, ожидает глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я надеюсь, что в ближайшее время", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов о планируемом повышении утильсбора на 25%. На вопрос, произойдет ли это в первом квартале текущего года, министр промышленности и торговли ответил: "Да, конечно".

Минпромторг ранее опубликовал на портале regulation.gov.ru два проекта постановления правительства об индексации утилизационного сбора на автотранспорт.

Один этих проектов предполагает повышение на 25% базовой ставки утилизационного сбора на легковые автомобили (с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб.) и транспортные средства допустимой максимальной массой от 5 тонн до 8 тонн (со 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб.) соответственно.

Второй проект постановления касается повышения утильсбора на спецтехнику. Сейчас базовая ставка сбора по ней составляет 172,5 тыс. руб. Ее менять не предполагается, но индексировать предложено повышающие коэффициенты. В результате сбор вырастет в два-четыре раза по нескольким видам техники. Например, для бульдозеров и экскаваторов он может вырасти в 2,6 раза, колесных тракторов - в 2,7 раза, гусеничных тракторов - в 2,7 раза, грейдеров и планировщиков - в 2,3 раза, для фронтальных и вилочных погрузчиков - в 2,4 раза, перегружателей - в 4 раза, машин для содержания дорог - в 3,6 раза. Сбор на комбайны и сельхозтехнику планируется поднять вдвое, на трамбовочные машины и катки - в 3,7 раза. Коэффициенты сбора на самоходные краны, прицепы и машины для лесного хозяйства при этом не повышаются.