Минпромторг предложил увеличить ставку утильсбора на машины на 25%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства, предполагающий индексацию базовых ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и прицепы на 25%, следует из материалов, опубликованных на портале regulation.gov.ru.

Проект предполагает, что базовая ставка сбора на легковые автомобили вырастет с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., прицепов – с 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб.

Общественное обсуждение инициативы будет проходить с 19 января до 2 февраля 2021 года.

"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Там также говорится, что дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.

В записке отмечается, что программы направлены прежде всего на поддержку социально-приоритетных категорий – семей, имеющих детей, молодых людей, впервые приобретающих автомобиль, медицинских работников, а также малого и среднего бизнеса и распространяются на высоколокализованные автомобили массового, доступного ценового сегмента.

"В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - сказано в пояснительной записке.

Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4500 руб. в отношении новых автомобилей и не более 6500 руб. в отношении автомобилей, бывших в употреблении.