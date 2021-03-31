Правительство решило пересмотреть размер индексации утильсбора на спецтехнику

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Утильсбор на сельскохозяйственную и специализированную технику, инициатива повышения которого вызвала большой резонанс среди сельхозпроизводителей, горнопромышленников и дистрибьюторов иностранных марок машин и оборудования, может быть повышен не столь значительно, как планировалось в соответствующем проекте постановления, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Как рассказали газете два источника, знакомые с ходом обсуждения, решение вернуть на доработку в Минпромторг проект постановления правительства об индексации утильсбора на спецтехнику было принято на совещании у главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко на прошлой неделе.

Эти же источники также утверждают, что повышение сбора для легковых и грузовых автомобилей на 25%, которое утверждается другим проектом постановления, было поддержано.

Еще один собеседник издания отметил, что на совещании Григоренко хотел закрыть ключевые вопросы и разногласия, возникшие по этим проектам, "что и было сделано". Другой источник утверждает, что не столь уверен в окончательности решения о росте утильсбора на автомобили, поскольку "движения по документу все еще нет". Два источника отмечают, что, по их мнению, следует дождаться реакции премьер-министра Михаила Мишустина, когда он ознакомится с итогами совещания.

В пресс-службе правительства и Минпромторге газете не прокомментировали информацию. Ее собеседник говорит, что пока в профильном департаменте Минпромторга по спецтехнике не знают о необходимости доработать проект.

"Планы повышения утильсбора на автомобили не вызвали широкого противодействия со стороны участников отрасли. Против выступали лишь производители грузовиков из "европейской семерки", которые говорили о новых расходах для логистических компаний, которые в итоге по цепочке переложат в цены на продукцию", - отмечает издание, напоминая, что по спецтехнике сопротивление было более отчаянным.

Еще на этапе общественного обсуждения соответствующего проекта постановления на regulation.gov.ru документ получил большое количество негативных комментариев, а также стал наиболее просматриваемым за долгое время. В отзывах к проекту о нем негативно высказывались аграрии, горнопромышленники, дистрибьюторы и дилеры иностранных машин и оборудования. Они отмечали, что рост утильсбора по ряду позиций в 2-4 раза, как предполагает проект постановления, фактически лишит страну важных безальтернативных наименований иностранной техники, значительно повысив цены на другие наименования, что в итоге придется перекладывать на конечного потребителя в виде роста цен на продукцию до 30%.

По словам собеседников "Коммерсанта", при доработке проекта постановления по спецтехнике предполагается пересмотреть размер увеличения сбора по ряду позиций.

Один из них отмечает, что ключевыми вопросами, которые волновали аппарат правительства, были сельхоз- и промышленные тракторы, а также дорожно-строительная техника. То есть, позиции, по которым дилеры, импортеры и потребители техники видели риски.

Ряд собеседников издания полагают, что в Минпромторге, действительно, "перегнули палку" с размером повышения по спецтехнике, и позитивно оценивают тот факт, что документ будет доработан.