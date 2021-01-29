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Баланова из "Газпром-Медиа" станет главой "Национальной медиа группы"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором "Национальной медиа группы" (НМГ) станет бывший первый замглавы "Газпром-медиа" Светлана Баланова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НМГ.

"5 февраля 2021 года Ольга Паскина покидает пост генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ) после пяти лет успешной работы и реализации стратегии. Новым генеральным директором холдинга станет Светлана Баланова", - сообщили в НМГ.

Ранее источник на медиарынке сообщил "Интерфаксу", что Паскина уходит со своего поста.

Баланова ранее была первым заместителя гендиректора АО "Газпром-Медиа Холдинг". "Ранее на протяжении восьми лет Светлана возглавляла компанию IBS, одну из ведущих ИТ-сервисных компаний России",- говорится в сообщении.

В НМГ отметили, что за годы работы Паскиной в рамках реализации стратегии был сформирован диверсифицированный портфель активов с присутствием во всех сегментах медиа. По данным компании, её выручка увеличилась с 14,4 млрд руб. в 2015 году до 68,9 млрд руб. в 2020 году, а сам холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%

"Я горжусь тем, что по результатам пятилетней командной работы НМГ стала лидирующим медийным холдингом в стране. Это компания про людей, про творческий продукт, про единение с огромным потенциалом на успех. Я благодарна акционерам и совету директоров за доверие и возможность реализовывать и творить на протяжении всех этих лет. Моя команда всегда была для меня источником силы, вдохновения и залогом успеха и за это спасибо каждому" - сказала Паскина, чьи слова привели в пресс-службе НМГ.

В свою очередь Баланова сообщила, что "рада присоединиться к яркой и успешной команде НМГ". "Надеюсь, что мои знания и опыт помогут компании достичь новых высот", - сказала она.

ЗАО "Национальная Медиа Группа" - крупнейший российский частный медиахолдинг, управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. В числе ключевых активов холдинга: эфирные телеканалы - РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и Пятый); газеты - "Спорт-Экспресс", "Metro-Петербург".

Группа владеет блокирующим пакетом акций "Первого канала" (29%). НМГ управляет вещанием на территории РФ международных телеканалов Discovery Channel, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе "Медиа-Телеком", совместного предприятия НМГ с ПАО "Ростелеком"). В декабре 2018 года НМГ в консорциуме с ВТБ Капитал успешно закрыла сделку по покупке 75% "СТС Медиа". В начале сентября 2020 года стало известно, что НМГ стала оператором американского видеосервиса Netflix в России.

Национальная медиа группа Светлана Баланова Газпром-медиа

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