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Квартальная прибыль "Газпром-медиа" выросла вчетверо

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года "Газпром-медиа холдинг" ускорил рост выручки, следует из отчетности владельца компании - Газпромбанка. Операционная прибыль холдинга выросла в 2,2 раза, до 3,601 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 4 раза - до 3,635 млрд рублей с 917 млн рублей.

Выручка сегмента "медиа-бизнес" ГПБ (объединяет "Газпром-медиа холдинг" и его дочерние структуры) в январе-марте выросла на 13,1%, до 28,196 млрд рублей с 24,93 млрд рублей годом ранее.

В I квартале прошлого года рост составлял 5%, по итогам 2020 года - 1,1%.

В I квартале 2021 года рекламная выручка "Газпром-медиа холдинга" выросла на 18,2%, до 19,874 млрд рублей.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) еще не публиковала оценку динамика рекламного рынка за I квартал. Крупнейший в РФ продавец телерекламы Национальный рекламный альянс сообщал, что российский рынок телерекламы в январе-марте увеличился на 5% ("Газпром-медиа холдинг" объединяет каналы НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", "Матч ТВ", 2х2 и др.).

Основной вклад в рост рекламных доходов сегмента "медиа-бизнес" вносят эфирные и тематические каналы "Газпром-медиа", говорится в сообщении компании. Роста удалось достичь благодаря успешному старту новых проектов и новых сезонов. В I квартале 2021 года суммарная доля телеканалов "Газпром-медиа" в коммерчески привлекательной аудитории 14-44 лет выросла до 26,6% с 25,8% годом ранее.

Выручка от реализации прав на аудио-видео воспроизведение в январе-марте выросла на 1,7%, до 5,145 млрд рублей. При этом на динамику доходов от продажи прав продолжает влиять действие ограничительных мер для посещения кинотеатров, что отражается на объеме крупных студийных фильмов, выпущенных в кинопрокат. Кроме того, возник эффект высокой базы I квартала 2020 года, так как ограничительные меры для кинотеатров начали действовать только в конце марта 2020 года, и объем фильмов в кинопрокате был существенно выше. Выручка от телерадиовещания сократилась на 8,3%, до 1,142 млрд рублей.

На рост чистой прибыли повлияло эффективное управление консолидированными расходами, рост которых был существенно ниже роста консолидированных доходов (5,5% против 13%), отметила компания. Большой вклад в рост чистой прибыли также вносит телевизионный бизнес.

В отчете также говорится, что в марте медиа-сегмент банка закрыл сделку по приобретению 49% долей в ООО МТ-Технологии", увеличив долю до 100%. "МТ-Технологии" (операционная компания рекламного оператора "Квант") - совместное предприятие, которое "Газпром-медиа" и "МаксимаТелеком" учредили в 2019 году. Компания, в частности, занимается продажей рекламного инвентаря на сетях Wi-Fi "МаксимаТелекома" в общественном транспорте. Консолидация 100% долей в компании позволит "Газпром-медиа холдингу" укрепить технологические компетенции, экспертизу в сегменте новых рекламных и маркетинговых технологий, а также в продажах цифровой рекламы, отмечается в отчете.

"Газпром-медиа холдинг" управляет девятью эфирными каналами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Суббота!"), кинопроизводством ("Киностудия КИТ", Comedy Club Production, Good Story Media и др.), производством и дистрибуцией тематических телеканалов (32 канала). Также в портфель "Газпром-медиа" входят 11 радиостанций, кинодистрибьюторы ("Централ Партнершип", "Белые ночи"), видеосервисы (Premier, Rutube), оператор спутникового ТВ "НТВ-Плюс", журналы, онлайн-СМИ.

Газпром-медиа Газпромбанк МТ-Технологии

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