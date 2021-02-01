В ФРГ раскритиковали призыв Парижа отказаться от "Северного потока 2"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета бундестага по экономике и энергетике, представитель фракции "Левых" Клаус Эрнст считает призыв Парижа остановить "Северный поток 2" неразумным.

"Призыв французского правительства остановить строительство "Северного потока 2" неразумен и неверен. Остановка уже одобренного проекта отразится на немецких клиентах и налогоплательщиках высокими ценами на газ и необходимостью выплачивать неустойки за уже сделанные инвестиции", - говорится в комментарии Эрнста, в понедельник поступившем в "Интерфакс".

По его словам, таким образом, в конечном итоге, отвечать "за неправильное поведение РФ" пришлось бы немецким налогоплательщикам.

Ранее в понедельник государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал, что Германии следует отказаться от "Северного потока 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального, санкций ЕС в данной ситуации недостаточно.