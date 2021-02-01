Париж рекомендовал Германии отказаться от "Северного потока-2"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток-2" в качестве реакции на "репрессии в России", уже введенных санкций Евросоюза недостаточно, заявил France Inter государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Он отметил, что решать судьбу газопровода предстоит Германии, поскольку он будет выходить на ее территорию.

Он добавил, что в руководстве Франции всегда считали этот проект сомнительным.

Говоря о "репрессиях", он напомнил, что санкции против России уже действуют, можно ввести и другие, "но нужно это четко понимать, этого недостаточно".

Правительство Германии считает, что стране нужен проект "Северный поток-2" и не собирается от него отказываться. Ранее США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", и его владельца.

Европарламент в связи с арестом Алексея Навального в Москве призвал ЕС ввести санкции против Росии и в том числе остановить строительство "Северного потока-2". Резолюция не носит обязывающего характера.