Handelsblatt сообщила о желании США иметь возможность отключить "Северный поток 2"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США заинтересованы в идее снабдить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения на крайний случай, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, таким образом поставки газа через газопровод могут быть остановлены в случае, если "Москва попытается надавить на Украину ограничением поставок газа" через имеющийся транзитный газопровод.

США могут снять санкции с "Северного потока 2", только если Россия не будет использовать его против Украины и других стран Восточной Европы, сообщает издание.

Еще одна идея, которая нравится США: ФРГ должна помочь Украине расширить собственную газовую инфраструктуру для транспортировки водорода, что дало бы Украине перспективы оставаться весомым игроком на газовом рынке.

Оно отмечает, что новая администрация Штатов дала ФРГ понять, что готова обсуждать вопрос о "Северным потоке 2" и ждет предложений немецкой стороны, но конкретика пока отсутствует.

"Немцы должны предложить на стол переговоров пакетное решение. Иначе нам не удастся разобраться с темой "Северного потока 2", - сказал газете американский чиновник, вовлеченный в переговоры.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждала с президентом США Джо Байденом тему газопровода. Официально, однако, правительство ФРГ этого не подтверждало.

В правительственных кругах ФРГ говорят, что правительство Германии пока не хочет выступать с собственными предложениями, потому что в последние годы уже и так много шло навстречу США, но, в то же время, есть голоса в поддержку такой перспективы, пишет Handelsblatt.

"Прежде в Вашингтоне была администрация, которая не была заинтересована в компромиссе. Если есть готовность говорить, то это политическая возможность, которую мы должны использовать", - заявил газете госминистр по вопросам внешней политики при МИД ФРГ Нильс Аннен.