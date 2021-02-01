Рынок акций РФ начал февраль с роста вслед за миром

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал февраль с коррекционного роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $55,5 за баррель); индекс МосБиржи локально протестировал, но не удержал рубеж 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги золотодобытчиков во главе с Polymetal на фоне роста цен на металлы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3291,14 пункта (+0,4%, максимум дня - 3305,91 пункта), индекс РТС - 1363,96 пункта (-0,3%); цены основных blue chips на "Московской бирже" показали смешанную динамику в пределах 7%.

Доллар поднялся до 76,02 рубля (+0,27 рубля), выросли золото (+0,6%, до $1862,2 за тройскую унцию), никель (+0,8%), платина (+4,3%), раллирует серебро (+6,8%, до $28,73 за унцию).

Подорожали акции Polymetal (+7%), ГДР TCS Group (+4,9%), акции ПАО "Полюс" (+2,7%), "ММК" (+2,4%), "Россетей" (+1,7%), Сбербанка (+1,5% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Интер РАО" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1,8% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), UC Rusal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Московской Биржи" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), АДР Ozon (-0,6%), бумаги "Татнефти" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+7,9% и +7,3% "префы"), "префы" ПАО "Лензолото" (+6,3%), акции "Селигдара" (+5,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+4,5%), "Трубной металлургической компании" (+3,9%).

Группа "Русагро" (+1% ГДР) в IV квартале 2020 года увеличила выручку (до элиминации между сегментами) на 36% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 61,4 млрд рублей. Все бизнес-направления, кроме сахарного, показали заметный рост, сообщила компания. Сильнее всего выросла выручка сельскохозяйственного сегмента (на 81%, до 19,6 млрд рублей). Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 36% (до 24,2 млрд рублей), мясного - на 27% (до 9,6 млрд рублей). Выручка сахарного бизнеса "Русагро" сократилась на 12% (до 7 млрд рублей).

Подешевели "префы" "Варьеганнефтегаза" (-6,4%), бумаги "Детского мира" (-3,2%), "Бест эффортс банка" (-3,1%), "Росгосстраха" (-2,1%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-1,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-1,7%), "Белона" (-1,7%), ГДР MDMG (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,01 млрд рублей (из них 15,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,64 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,62 млрд рублей - на акции Polymetal International).