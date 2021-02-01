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В ЦБ спрогнозировали снижение с марта годовой инфляции, превысившей в январе 5%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ, превысившая в январе 5%, начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума, считают аналитики Банка России.

"Прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности, уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте", - говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

Эффект переноса произошедшего с марта 2020 года ослабления рубля пока продолжает проявляться в потребительских ценах, отмечают аналитики ЦБ.

Инфляция в годовом выражении в январе 2021 года, исходя из недельных данных, может ускориться до 5,3-5,4%, полагает департамент ЦБ. Пикового значения этот показатель достигнет в феврале.

"В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и, предположительно, достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года", - отмечается в бюллетене.

Аналитики ожидают, что дезинфляционный эффект бюджетной консолидации будет во многом компенсироваться дальнейшим восстановлением экономической активности с учетом эффекта от уже принятых решений по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Это будет сопровождаться и проявлением проинфляционных факторов структурного характера со стороны шоков предложения, в частности, на рынке труда, полагают эксперты.

С учетом инерции, наблюдающейся в ценовой динамике, в ближайшие месяцы риски повышенного проинфляционного давления будут сохраняться, считают аналитики ЦБ.

Согласно официальному прогнозу Банка России, инфляция в РФ снизится до 3,5-4,0% к концу 2021 года.

В 2021 году, как и в 2020 году, на динамику потребительских цен будут оказывать влияние разнонаправленные факторы, подчеркивает департамент ЦБ.

ЦБ РФ

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