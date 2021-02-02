В Минэкономразвития заявили, что пик годовой инфляции в РФ пока не пройден

Ее замедление ожидается во втором квартале, считают в ведомстве

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пик по годовой инфляции в РФ пока еще не пройден из-за низкой базы 2020 года, но в помесячном выражении динамика цен стабилизировалась, годовая инфляция начнет снижаться во II квартале 2021 года, считает замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, курирующая в министерстве макропрогноз.

"Пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года", - приводится в сообщении Минэкономразвития ее комментарий.

"В результате принятых правительством России мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары инфляция стабилизируется в помесячном выражении", - отмечает замминистра.

"Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году", - прогнозирует Крючкова начало замедления годовой инфляции во II квартале.

Как сообщалось, по данным Росстата, с начала года цены к 25 января выросли на 0,8%, что уже в два раза больше, чем за весь январь 2020 года (0,4%) и соответствует инфляции в декабре 2020 года (0,8%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 25 января ускорилась до 5,3% с 5,1% на 18 января, 5,0% на 11 января и 4,9% на конец декабря.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце декабря "Интерфаксом", по инфляции на 2021 год составляет 3,5%, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в текущем году.

Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 3,5-4%.