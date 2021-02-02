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Цены на бензин растут на АЗС России третью неделю подряд

На Чукотке литр бензина стоит больше 60 рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин третью неделю подряд растут на АЗС России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

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На прошлой неделе, за которую приводится статистика (21-28 января), топливо дорожало во всех округах России, кроме Северо-Западного. В предыдущий раз ЦДУ публиковало статистику за неделю с 17 по 24 января.

Наибольший рост цен на бензин наблюдался на Дальнем Востоке. Так, на Чукотке бензин подорожал за неделю на 4 рубля и преодолел отметку в 60 рублей за литр. В Магаданской области цена бензина Аи-92 выросла за семь дней на 1,5 рубля.

В Крыму и Севастополе бензин подорожал на 19-44 копейки, в Чечне - на 35-50 копеек, в Ульяновской области - на 33-45 копеек, в Тыве - на 49-51 копейку, в Самарской области - 13-25 копеек. В остальных регионах рост составлял до 20 копеек.

Цены на зимнее дизтопливо росли меньшими темпами, прирост в среднем по России составил всего 1 копейку - до 49,02 руб./л. Сильно подорожало зимнее дизтопливо на Чукотке (как и бензин на 4 рубля) и ЯНАО (на 79 копеек).

В результате средние цены в России бензина Аи-92 на прошлой неделе выросли на 8 копеек - до 44,15 руб./л, Аи-95 - на 6 копеек, до 47,46 руб./л.

В настоящее время регионы Дальнего Востока испытывают проблемы с поставками бензина из-за ремонта на Хабаровском НПЗ "Независимой нефтегазовой компании". В частности, в Хабаровском крае уже начали использовать запасы Росрезерва. Также напряжение с поставками бензина ощутили Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область и Чукотка.

ЦДУ ТЭК

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