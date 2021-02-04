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СД "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды в 36,27 руб. на акцию

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2020 года в размере 36,27 рублей на акцию, сообщила компания.

Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 21 мая. Реестр к собранию закроется 26 апреля.

Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано утвердить 1 июня.

За III квартал дивиденды составили 37,34 руб. на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

Уставный капитал "Северстали" состоит из 837 млн 718,66 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Компании, подконтрольные ПАО "Северсталь", владеют казначейскими акциями/GDR в количестве 12 млн 272,713 тыс. Основной владелец компании – Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03%. В свободном обращении находится 21,5% акций, 1,47% приходится на казначейские акции.

Северсталь

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