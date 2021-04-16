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"Северсталь" может выплатить 46,77 руб. на акцию за I квартал

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2021 года в размере 46,77 руб. на акцию, сообщила компания.

Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 21 мая. Реестр к собранию закроется 26 апреля. Форма годового собрания изменена на заочную.

Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 1 июня.

За IV квартал рекомендации по дивидендам составляли 36,27 руб. на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к чистому потоку денежных средств (FCF). При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% FCF.

Совет директоров также утвердил повестку годового собрания и включил в список кандидатов в СД "Северстали" директора по персоналу "Севергрупп" Анну Львову, которая заменит Андрея Митюкова. Последний сосредоточится на своей деятельности в качестве генерального директора компании TalentTech (входит в "Севергрупп" Алексея Мордашова).

Уставный капитал "Северстали" состоит из 837 млн 718,66 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Компании, подконтрольные ПАО "Северсталь", владеют казначейскими акциями/GDR в количестве 12 млн 272,713 тыс. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03%. В свободном обращении находится 21,5% акций, 1,47% приходится на казначейские акции.

Северсталь

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