Решетников заявил, что соглашения о ценах на масло и сахар выполняются

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Соглашения, регулирующие цены на подсолнечное масло и сахар, выполняются, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - заявил Решетников в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось, цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями, которые 16 декабря 2020 года были подписаны между производителями и ритейлерами. В соответствии с соглашениями, оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно. Соглашения будут действовать до конца I квартала текущего года.

В декабре рост цен на некоторые базовые продукты питания (сахар, подсолнечное масло, а также макаронные изделия, хлеб) стал предметом критики президента РФ. Рост цен на эти продукты не связан с пандемией и дефицитом, отмечал глава государства. "Объяснение-то есть, есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках. И попытка подогнать внутренние цены под мировые. А также использовать экспортные возможности", - заявил Путин на совещании с правительством в декабре.

"Приоритетными для нас сейчас являются вопросы цен. Мы в IV квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности. После вашего поручения незамедлительно приняли меры", - сказал Решетников в ходе встречи с президентом в четверг.

Заключение соглашений с производителями и ритейлерами стало мерой "административного характера". Она действует в комплексе с мерами поддержки производителей, отметил глава Минэкономразвития.

В частности, для производителей сахарной свеклы и сахара предусмотрена программа льготного кредитования на увеличение посевов, переработку. "Второй вопрос, который решили, - ввели экспортную пошлину на семена подсолнечника, с тем чтобы оставить семена подсолнечника внутри страны, соответственно, обеспечить производство. Дальше. Ввели также экспортные пошлины в конце прошлого года по сое, потому что соя - это у нас основной продукт, понятно, соевое масло и соевый шрот, который идет для птицеводства, животноводства, то есть это кормовая база", - сказал Решетников.

"Ну и, конечно, особое внимание уделили зерну: ввели квоты на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня - 17,5 млн тонн, пошлина сверх квоты по факту запретительная, внутри квоты ввели 25 евро, соответственно, за тонну пшеницы. Одновременно с этим были введены субсидии хлебопекам и мукомолам. То есть мукомолам на приобретение продовольственной пшеницы и так далее, 5 млрд рублей на это тоже выделили", - добавил министр.