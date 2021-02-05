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Росстат отметил подорожание постного масла вопреки сдерживанию цен

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По данным Росстата, в январе потребительские цены на сахар в России снизились на 1,6%, а подсолнечное масло подорожало на 0,1%. Цены на оба продукта регулируются декабрьским соглашением между производителями и ритейлерами, подорожало на 0,1%.

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Цены на сахар-песок в 26 регионах снизились на 0,1-1%, в 34 - на 1,1-2,9%, в 13 - на 3-8,5%. В трех субъектах цены не изменились. В пяти регионах они выросли на 0,1-2%, в четырех - на 2,1-5,2%.

Подсолнечное масло в 23 регионах подорожало на 0,1-1,5%, в 16 - на 1,6-6,1%. В семи субъектах цены на масло подсолнечное не изменились. В то же время в 22 регионах цены снизились на 0,1-1%, в 12 - на 1,1-2,4%, в 5 - на 2,5-7,4%.

За год сахар подорожал на 64%, подсолнечное масло - на 26,2%.

В декабре ритейлеры и производители, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали договоренности о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло после их значительного подорожания. Оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно. Соглашения будут действовать до конца первого квартала.

На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что меры госрегулирования пока не в полной мере отражены в ценах на продовольствие. "Эффект от наших решений в конечные цены виден не сразу, это достаточно длительный процесс", - объяснил министр. Пока он не видит необходимости продлевать действие ценовых соглашений, но окончательное решение об этом будет принято в марте.

Росстат Минэкономразвития Минпромторг Минсельхоз Максим Решетников

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