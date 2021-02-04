Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность производства бензина

Завод уже начал поставки на АЗС края

Нефтеперерабатывающий завод АО "ННК-Хабаровский НПЗ" Фото: Денис Дмитриев/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский НПЗ (принадлежит "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) Эдуарда Худайнатова) вышел на полную мощность производства бензина марок АИ-92, АИ-95.

"С момента запуска Хабаровским НПЗ уже отгружено более 1,5 млн тонн топлива. Завод работает на максимальной мощности", - говорится в заявлении завода.

Помимо этого, в целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов. В феврале с учетом стороннего ресурса в регион поступит 75 тыс. тонн топлива, что полностью покроет все потребности.

Цистерны с автобензином поступают по "зеленому коридору" железнодорожными составами на завод и в ускоренном режиме развозятся бензовозами круглосуточно.

Так, в ночь с 3 на 4 февраля первые партии бензина уже поступили на АЗС ННК Хабаровского края. Продажа топлива идет в сверхнормативном режиме.

"Производство топлива возобновилось в полном объеме, и с учетом закупленного ранее стороннего ресурса АЗС ННК будут обеспечены бензинами в ближайшие дни с большим запасом прочности", - отмечается в заявлении генерального директора "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ирины Носовой.

"Однако вынуждены отметить, что автомобилисты до сих пор закупают топливо впрок, что безусловно осложняет работу АЗС. Кроме того, зафиксированы случаи спекулятивной продажи нашего топлива в канистрах на автомагистралях. Уважаемые автомобилисты, убедительно прошу вас не поддаваться паническим настроениям и не принимать во внимание негативную информацию, распространяемую в соцсетях. Все АСЗ ННК будут обеспечены необходимым объемом топлива. Подвоз автобензинов ведется круглосуточно!", - подчеркивается в заявлении главы "Хабаровскнефтепродукта".

Первые жалобы на нехватку топлива в крае были отмечены 26 января - на шести из 33 заправок ННК возник дефицит бензина, что было связано с начавшейся 18 января плановой модернизацией ХНПЗ.

ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45%. Компания владеет сетью из более двухсот АЗС в шести дальневосточных регионах. Единственный нефтеперерабатывающий актив ННК - "ННК-Хабаровский НПЗ" мощностью 5 млн тонн нефти в год - расположен также на Дальнем Востоке. С 2017 года завод производит бензин класса Евро-5. Вся производимая на заводе продукция продается на территории Дальнего Востока.