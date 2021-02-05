Регионы Дальнего Востока решили сделать запасы бензина на будущее. Обзор

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с дефицитом бензина на заправках нескольких регионов Дальнего Востока к концу текущей недели начала стабилизироваться. К решению проблемы, вызванной ремонтом на Хабаровском НПЗ (ХНПЗ, входит в ННК Эдуарда Худайнатова), подключились все профильные федеральные и региональные структуры, а также отраслевые компании и РЖД. Региональные власти, сделав выводы из этой ситуации, задумались о создании запасов топлива. Резерв бензина нужен, чтобы избежать повторения ажиотажа на АЗС.

Ушли в резерв

"В ближайшее время дефицит (бензина - ИФ) будет восполнен и будет создан даже дополнительный запас на непредвиденный случай", - сообщил и.о. начальника управления ЖКХ и энергетики правительства Еврейской АО Андрей Пивенко журналистам в пятницу.

Также о неприкосновенном запасе заявило и правительство Хабаровского края, который оказался в эпицентре событий с нехваткой бензина на Дальнем Востоке в конце января - начале февраля.

"С 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (основной розничный оператор нефтепродуктов в крае - ИФ) дополнительно поступил бензин в объеме более 400 тонн, привезенный со складов Госрезерва. Такие партии теперь будут приходить регулярно, за счет них создадут нормативный резерв на внештатные случаи", - отметила пресс-служба правительства края в пятницу.

Такие резервные запасы являются жизненно необходимыми для многих северных территорий и спасают их от перебоев с поставками стратегической продукции в зимний период.

В частности, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Чукотского АО, топливный запас в регионе формируется в навигацию летом и осенью во время северного завоза. Объемы поставки "всегда происходят с запасом, чтобы хватило более чем на год".

"Внешние причины, такие как приостановка работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода в зимний период, вызвать дефицит автомобильного топлива не могут", - отмечают власти Чукотки.

Дефицит и ажиотаж

Власти Хабаровского края после возобновления с 3 февраля работы ХНПЗ рассчитывали на нормализацию ситуации. Но сложившийся за последние дни ажиотаж и спекуляции пока не позволяют говорить о стабилизации.

"Топливо на АЗС в свободной продаже есть, очереди стали меньше. На отдельных станциях оно быстро заканчивается, но ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" постоянно его подвозит. Мешает лишь ажиотаж, из-за которого сейчас в городе (Хабаровске - ИФ) развернулась целая кампания по перепродаже бензина", - сказал и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы краевого правительства.

По его словам, перекупщики заливают по 240 литров (именно такое количество по закону разрешено продавать одному покупателю). "А затем по объявлениям перепродают бензин населению. В итоге отдельные заправки опустошаются за несколько часов, что не дает компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" войти в плановый график и стабилизировать ситуацию окончательно", - заявил Чипизубов.

Как отметил Пивенко, в Еврейской АО очереди также "на первом этапе были созданы ажиотажным спросом" и наблюдались в часы-пик утром и вечером. На этой волне, по его словам, "среднее увеличение продажи нефтепродуктов по "Роснефти" составило 30%, по другим практически не замечено".

Кроме того, основные проблемы с недостатком топлива ощущались в тех населенных пунктах области, где есть АЗС только от ННК.

"Единственное, с чем мы столкнулись - это по тем населенным пунктам, где АЗС представлены только одним поставщиком с Хабаровского НПЗ. Там действительно были проблемы. В настоящее время, по официальной информации от НПЗ, выпуск бензина возобновлен и идет завоз бензина по тем заправочным комплексам, которые находятся в единственном числе в том или ином населенном пункте области. А дальше уже будет пополнение в полном объеме", - сказал Пивенко.

При этом бензин Росрезерва ЕАО не потребовался. Госзапасами на Дальнем Востоке воспользовались Хабаровский край и Амурская область.

По данным Минэкономразвития Приамурья, ситуация с бензином в Амурской области нормализуется в начале следующей недели благодаря поступающим партиям топлива из Росрезерва.

"На основании обращений субъектов Дальнего Востока правительство РФ приняло решение о поставке в регионы топлива из Росрезерва. В Приамурье поступит около 1,5 тыс. тонн такого бензина. Почти 500 тонн сегодня утром прибыло в Белогорск и в течение дня поступит в Благовещенск", - цитирует министерство начальника управления топливно-энергетического комплекса ведомства Сергея Гололобова.

Вторая партия из Росрезерва объемом более 320 тонн уже отгружена и поступит к 7 февраля. Еще 700 тонн, по словам Гололобова, будут направлены в Приамурье в ближайшие дни.

Власти Хабаровского края, по словам Чипизубова, вновь призвали население "успокоиться и не покупать бензин впрок, тем более перестать "кормить" спекулянтов, наживающихся на перепродаже топлива".

"Законом мы не можем ограничить отпуск бензина, поэтому у перекупщиков есть возможность покупать сразу до 240 литров. Люди должны понять, что таким бензином, кроме его завышенной стоимости, еще и опасно заправляться, так как его, вероятно, разбавляют", - утверждает Чипизубов.

Он добавил, что специалисты краевого комитета по развитию ТЭК постоянно мониторят ситуацию и объезжают АЗС, чтобы лично оценить обстановку.

По данным ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", которые приводит в своем сообщении пресс-служба краевого правительства, за прошедшую ночь бензовозами компании были заправлены все 84 АЗС в Хабаровском крае, в том числе вдоль междугородных автотрасс.

"И при этом на отдельных станциях, в основном в Хабаровске, бензин уже закончился. То есть люди успели выкупить весь суточный запас. Сейчас автотранспортом компании ведется оперативная дозаправка АЗС. На маршрутах работает 31 бензовоз, техника делает по 10-12 рейсов вместо 8, как это происходит в обычное время. При этом топливо на нефтебазе находится в достаточном количестве", - информирует пресс-служба правительства Хабаровского края в пятницу.

Также отмечается, что Хабаровский НПЗ с 6 февраля начнет выпускать бензин Аи-95 в объеме 1,5 тыс. тонн ежесуточно, что полностью перекроет потребность Хабаровского края и в этой марке. Поставки Аи-92 идут стабильно.

Избежали проблем

Ряд регионов Дальнего Востока не затронули события с нехваткой топлива.

Так, заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов сообщил "Интерфаксу", что дефицита бензинов в регионе нет, имеющихся запасов нефтепродуктов в регионе хватит примерно на месяц. "По информации нашего основного поставщика "ННК-Камчатнефтепродукт", очередной танкер с топливом, отгруженным на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, выйдет в порт Петропавловска-Камчатского 8 февраля", - сказал Миронов.

В Госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии "Интерфаксу" сообщили, что ситуация с бензином в регионе стабильная и дефицита не наблюдается. "Ситуация не меняется, поставка топлива по районам идет стабильно", - заявили в ведомстве.

"Основной компанией, занимающейся реализацией автомобильного топлива на Сахалине, является ООО "РН-Востокнефтепродукт". По данным, предоставляемым указанной компанией в рамках еженедельного мониторинга топливообеспечения Сахалинской области, по состоянию на 4 февраля 2021 года, в наличии: Аи-92 - 1,5 тыс. тонн, Аи-95 - 1,1 тыс. тонн, ДТ - 6,7 тыс. тонн. Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка Аи-92 - 1,9 тыс. тонн, Аи-95 - 1,8 тыс. тонн, ДТ - 4,9 тыс. тонн. В регионе достаточное количество топлива, дефицита нет", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Ряд других регионов Дальнего Востока также вторую неделю испытывает проблемы с поставками бензина на АЗС, что связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля.

Минэнерго и ФАС заявляют, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

"Ситуация на текущий момент стабилизировалась. Но имеет место ажиотажный спрос, также наблюдается ряд случаев спекуляции, перепродажи бензина. Хочется отметить, что поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется", - заявил в четверг замглавы Минэнерго Павел Сорокин.