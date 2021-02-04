Правительство вводит бессрочный демпфер для экспорта зерна. Обобщение

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ определилось с механизмом, который будет сдерживать экспорт зерна в ближайшее время, в том числе и после того, как закончится срок действия экспортной квоты.

О новом механизме в четверг рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, сначала на встрече с президентом Владимиром Путиным, затем - на брифинге.

Формула новых пошлин будет рассчитываться, исходя из цен контрактов и индикаторов, которые будет на их основе определять Московская биржа.

Пошлина "поплывет" не только на пшеницу

Как сообщил Решетников, "плавающая" экспортная пошлина будет введена не только на пшеницу, но и на кукурузу и ячмень.

Пошлина на пшеницу будет взиматься при цене от $200 за тонну в размере 70% от превышения над этим значением, сообщил Решетников.

По его словам, формула расчета пошлины предполагает, что при мировой цене на пшеницу до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. Если цена будет выше, то пошлина будет в размере 70% от превышения этой базовой цены, сказал он.

"При этом мы понимаем, что ситуация может меняться, потому что и мировые цены могут меняться, и внутренние параметры, много очень зависит от урожая, - сказал Решетников. - Поэтому параметры экспортного механизма - $200 за тонну как цена отсечения, 70% и так далее - могут уточняться раз в год, когда будут понятны итоги года, и заранее будут объявляться". Но это, добавил он, вопрос более отдаленного будущего.

Расчет формулы на экспорт кукурузы и ячменя будет таким же, что и на пшеницу. Только цена "отсечения" будет $185 за тонну (по обеим сельхозкультурам). "То же самое (что и по пшенице - ИФ). Там параметры другие. Там базовая цена не $200 (как на пшеницу - ИФ), а $185 (за тонну - ИФ), а в целом все то же самое", - уточнил Решетников.

"Механизм плавающей экспортной пошлины даёт определённость рынку, он будет работать в течение долгосрочного периода, и он предполагает, что размер пошлины будет определяться в зависимости от той цены экспорта, которая будет складываться", - сказал он.

Три постановления правительства

Как сообщил Решетников, новый механизм вводится тремя постановлениями правительства. "Одно касается биржевой регистрации экспортных контрактов, и именно оно сегодня подписано, - сказал министр. - Второе касается экспортной пошлины, оно на сегодня внесено в правительство, согласовано со всеми ведомствами. И еще на базе правительства, возможно, несколько вопросов обсудим сегодня-завтра".

"Третье постановление - о том, как вернуть деньги в сельское хозяйство", - сказал он.

Министр напомнил, что председатель правительства поставил задачу в максимально сжатые сроки представить ему постановления на подпись.

Расчет индикаторов для формульной пошлины начнется с 1 апреля на основе зарегистрированных экспортных контрактов. Этим будет заниматься Московская биржа, которую, как он отметил, предложил Минсельхоз. На основе этих индикаторов Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины.

По его словам, "плавающая" пошлина будет рассчитываться еженедельно, по средам, на основе данных по ценам предыдущей недели. Таможенная служба подтвердила, что готова к такому механизму, отметил министр.

"Мы могли бы взять за основу индикатор, например, Федеральной таможенной службы, мы знаем, какова средняя стоимость зерна, которое вывозится, - сказал он. - Но оно же вывозится по старым контрактам, а нам надо знать сегодняшнюю цену контрактации наших экспортеров. Иначе это как управлять машиной, смотря только в зеркало заднего вида".

"Поэтому потребовалось сконструировать этот механизм, и здесь мы воспользовались той практикой, которую Федеральная антимонопольная служба развивала - регистрацией контрактов, - отметил министр. - Надо развивать биржевую торговлю зерном, но как промежуточный вариант - регистрацию контрактов на бирже. Впервые у нас появится индикатор, что называется, мгновенных цен".

Срок - 2 июня и далее

Как сообщил Решетников, пошлина на экспорт зерна, рассчитанная по новой формуле, начнет действовать со 2 июня.

При этом министр уточнил, что со 2 июня пошлина на пшеницу может измениться. С 15 февраля до 1 марта она составит 25 евро за тонну, с 1 марта до 2 июня - 50 евро за тонну. "Со 2 июня, соответственно, вводится механизм гибкой пошлины, и, что очень важно, он будет действовать и после 30 июня", - сказал он.

При этом сохраняется механизм квотирования экспорта зерна, который будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Объем квоты составляет 17,5 млн тонн.

Как считает министр, рынку и его участникам нужны четкие правила игры. "Производители не понимали, что будет дальше (после окончания срока экспортной квоты и пошлин на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя - ИФ). У многих было ощущение, что 30 июня все ограничения отменяются, и, соответственно, была мотивация подождать, попридержать зерно, не предлагать его рынку и так далее, - сказал он. - Мы видели эту ситуацию, с Минсельхозом ее обсуждали. Поэтому с конца декабря мы начали обсуждать выработку этого постоянного механизма".

По его словам, этот механизм не предусматривает фискальные цели. "Нет задачи наполнить бюджет. Есть задача стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, есть задача - дать производителям понятные правила игры, при этом сделать так, чтобы сельское хозяйство продолжало оставаться выгодной сферой для инвестиций, для расширения производства, для создания новых рабочих мест", - сказал он.

Как считает министр, тот механизм, что предложен, на сегодняшний момент балансирует эти составляющие.

Средства вернутся

Как сообщил Решетников, порядок возврата средств в настоящее время готовит Минсельхоз. "Размер средств от экспортных пошлин на зерно, которые планируется направлять в регионы РФ, будет пропорционален собранному в них урожаю. Деньги поступают в "общий котел", потом возвращаются в соответствующий регион пропорционально объемам зерна, которое регион произвел, - сказал он. - На сегодня предполагается, что регионы сами определят правила распределения".

По его словам, сильного беспокойства на этот счет быть не должно, "потому что регионы и так получают средства федерального бюджета на поддержку растениеводства и распределяют их, как правило, на основе погектаровки - пропорционально гектарам, которые сельхозпроизводитель обрабатывает" (т.н. погектарная поддержка).

"Мы этот вопрос обсуждали с Минсельхозом. Посмотрим практику, которая будет складываться. Возможно, они (Минсельхоз - ИФ) в каком-то мягком варианте выпустят рекомендации, посмотрят лучшую практику и доведут до регионов", - сказал он.

"Здесь мы исходим из того, что кто, как не регион, заинтересован в том, чтобы развивалось сельское хозяйство. Для многих это основа занятости, основа экономики", - заключил он.