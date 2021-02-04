ВТБ в декабре продал 3 тонны золота и эквивалента

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в декабре 2020 года снизил запасы на 3,1 тонны в пересчете на золото - до 34,3 тонны на начало 2021 года.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, также среди крупных нетто-продавцов были банк "Открытие" (1,6 тонны) и Азиатско-Тихоокеанский банк (около 1 тонны).

Самым крупным нетто-покупателем оказался Совкомбанк, увеличивший запасы на 0,9 тонны.

В общей сложности запасы драгметаллов в банках РФ в декабре сократились в пересчете на золото на 5,9 тонны и составили на начало 2021 года 56 тонн.