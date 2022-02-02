Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Российские банки в декабре снизили запасы драгметаллов на 2,3 тонны

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2021 года запасы драгметаллов в российских банках снизились в пересчете на золото на 2,3 тонны (4%) и составили на начало января 61,9 тонны.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте Банка России, самый большой прирост показателя в декабреп наблюдался у Газпромбанка - 2,2 тонны.

Сбербанк в декабре снизил объем драгметаллов на балансе на 2,1 тонны в пересчете на золото - до 13 тонн на начало января 2022 года.

ВТБ, традиционно лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, увеличил запасы на 0,4 тонны, до 29,3 тонны.

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

Банк России ВТБ Сбербанк Газпромбанк

Новости по теме

Новости

ЦБ счел, что годовая инфляция по итогам января может ускориться до 8,7-8,9%

Банк России увидел проблемы на рынке труда из-за "омикрона"

"Газпром" подал иск к польскому партнеру по газопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром" подал иск к польскому партнеру по газопроводу "Ямал-Европа"

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ

ОПЕК+ решила сохранить наращивание добычи на 400 тыс. б/с в марте

Softline увеличила объем buyback до $100 млн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });