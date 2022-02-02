Российские банки в декабре снизили запасы драгметаллов на 2,3 тонны

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2021 года запасы драгметаллов в российских банках снизились в пересчете на золото на 2,3 тонны (4%) и составили на начало января 61,9 тонны.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте Банка России, самый большой прирост показателя в декабреп наблюдался у Газпромбанка - 2,2 тонны.

Сбербанк в декабре снизил объем драгметаллов на балансе на 2,1 тонны в пересчете на золото - до 13 тонн на начало января 2022 года.

ВТБ, традиционно лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, увеличил запасы на 0,4 тонны, до 29,3 тонны.

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.