Авторынок Великобритании начал год с наихудшим показателем за полвека

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании в январе рухнули на 39,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В стране было зарегистрировано всего 90,249 тыс. машин, поскольку шоурумы остаются закрытыми из-за пандемии COVID-19. Это самое слабое начало года за полвека - с 1970 года, отмечается в сообщении.

Наиболее серьезное падение спроса было отмечено со стороны бизнеса - на 56% (до 1,3 тыс. машин), в то время как продажи населению сократились лишь на 38,5% (до 37,95 тыс.).

Продажи автомобилей с дизельным двигателем в январе упали на 62,1% (до 11,08 тыс.), с бензиновым - на 50,6% (до 44,9 тыс.). При этом реализация электромобилей (без учета гибридных машин) подскочила на 54,4% и достигла 6,26 тыс.

Самыми популярными автомобилями в Великобритании в прошлом месяце были Vauxhall Corsa (3,08 тыс.), Kia Sportage (почти 3 тыс.), Nissan Qashaqai (2,8 тыс.).

SMMT ухудшило прогноз продаж легковых автомобилей в Великобритании в 2021 году до менее 1,9 млн, в то время как ранее ожидалось свыше 2 млн. Между тем новая оценка предполагает повышение на 15,7% по сравнению с результатами 2020 года.

Среднегодовой показатель реализации машин за последние десять лет составляет 2,3 млн.

"После потери 20,4 млрд фунтов выручки в прошлом году автомобильная отрасль столкнулась с трудным началом 2021 года", - отмечает главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. Ранее он называл 2020 год "потерянным для автомобильной отрасли", поскольку значительную часть года предприятия простаивали из-за пандемии и неопределенности относительно будущих торговых условий после Brexit.