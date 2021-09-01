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Shell откроет в Британии 50 000 зарядных станций для электромобилей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell планирует в ближайшие четыре года установить в Великобритании 50 тысяч зарядных станций для электромобилей, что позволит ей получить треть британского рынка к 2025 году. Об этом пишет Financial Times.

В Британии транспорт считается главным источником выбросов CO2, правительство собирается запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года, но спрос на электромобили ограничивает нехватка зарядной инфраструктуры.

Shell в начале 2021 года купила оператора сети станций для зарядки электротранспорта Ubitricity и планирует активно развивать это направление. Компания заявила, что будет сотрудничать с местными органами власти, помогая им финансировать развитие сети уличных зарядных станций.

Сейчас в Британии 75% расходов на установку станций зарядки электромобилей оплачивается из государственного бюджета, и местным органам власти необходимо финансировать лишь оставшиеся 25%.

По словам Дэвида Банча, возглавляющего британский бизнес Shell, компания хочет "обеспечить водителям доступ к зарядным станциям по всей территории Великобритании, чтобы все больше людей переходило на электромобили".

По оценкам Комитета по климатическим изменениям Великобритании, стране потребуется 150 тысяч станций зарядки электромобилей к 2025 году, если она намерена двигаться к цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. В настоящее время число общественных станций зарядки в Британии составляет чуть более 25 500.

Ubitricity управляет крупнейшей в Великобритании сетью зарядочных станций, насчитывающей более 3,6 тысячи станций.

Shell Великобритания Ubitricity Дэвид Банч

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