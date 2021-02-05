Рост потребительских цен на бензин в январе ускорился до 1,0%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на бензин в России для потребителей в январе 2021 года выросли на 0,95% по отношению к декабрю 2020 года при общей инфляции за этот период в 0,67%, сообщил Росстат.

В декабре, ноябре, октябре и сентябре 2020 года цены на бензин росли по 0,1% в месяц, в августе выросли на 0,3%, в июле подскочили на 0,9%, в июне на 0,8%, в мае они оставались стабильны, в апреле снизились на 0,2% (впервые с марта 2019 года), в марте и феврале росли по 0,1% после повышения на 0,2% в январе.

Кроме того, по данным Росстата, рост цен на газовое моторное топливо в январе 2021 года оказался одним из самых высоких среди непродовольственных товаров - 4,4%.

Цены на дизельное топливо в январе выросли на 0,4%.

28 января под руководством вице-премьера Александра Новака состоялось совещание по проблемам топливного рынка. По итогам совещания Минэнерго и ФАС дали рекомендации нефтяным компаниям по увеличению производства нефтепродуктов, наращиванию запасов топлива до 1,6-1,7 к маю, увеличению объемов продаж на бирже при соблюдении критериев регулярности и равномерности.

Кроме того, Минэнерго рекомендовало ряду компаний в феврале снизить экспортные поставки в пользу внутреннего рынка, а ФАС надеется, что в феврале заработает совместный приказ, по которому повысятся нормативы биржевых продаж: с 6% до 7,5% по дизтопливу и с 10% до 11% по бензину.

При этом тему корректировки демпфера, которую нефтяники активно поднимают в последнее время, в ведомствах не комментируют. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин лишь подчеркнул, что демпферный механизм отвечает задачам, для которых он создавался. По его словам, сейчас демпфер нейтрален, на рынок влияют другие факторы. Сорокин выразил надежду, что те меры, которые предпринимают ФАС и Минэнерго, в ближайшее время нормализуют топливный рынок.